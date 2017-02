I rute med nyskolen

Fylkesbyggesjef Jan Inge Hille kan opplyse om at det så langt ser ut som om alt går etter planen med den helt nye videregående skolen på Bardufoss.



– Det siste jeg vet, er at alt er i rute og tenkt å være ferdig i april. Etterpå det skal de tekniske anleggene prøves ut. Dette er kompliserte systemer, og vi må vite med sikkerhet at alt virker som det skal før skolen blir tatt i bruk, sier han, og sier at skolen vil bli overlevert så raskt det blir bekreftet at alt fungerer.



Når nøklene overleveres skoleledelsen den 8. juni, gjenstår den fysiske flytting. Dette blir en omfattende prosess, med utstyr og materiell fra to skolesteder som skal inn og på plass i det nye bygget.

Organiserer flytting

Rektor ved Bardufoss videregående skole, Børre Krudtå, sier de forbereder seg til denne datoen, og juni måned vil derfor gå med til å pakke ned og merke det som skal til Rustahøgda.



– Hver avdeling pakker i all hovedsak ned sitt og merker det med hvor det skal, så regner jeg med at vi leier inn flyttehjelp til selve flyttinga i løpet av sommeren. Når folk kommer på jobb etter ferien, vil esker og utstyr forhåpentligvis stå klart på de ulike avdelingene, slik at det bare er å pakke det ut og få det på plass til skolen starter, sier han.



Rektoren sier flyttinga er en stor og omfattende operasjon som kommer til å kreve en hel del organisering. Krudtå satser likevel på at ferieavviklingen kommer til å forløpe som normalt for medarbeiderne.