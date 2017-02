I gang med bygging av ny kraftlinje

Torsdag inviterte Statnett til en markering av sine lokaler i Nordkjosbotn. Dette i en brakkerigg et titalls ansatte skal ha som sin base de neste 2-3 årene. Ifølge kommunikasjonssjef Berit Erdal er dette ei etablering som vil generere penger også til lokalt næringsliv.



– Grovt estimert vil bygging av ny kraftlinje på strekningen Balsfjord–Skaidi gi et sted mellom 400 og 600 millioner kroner i ringvirkninger til lokalt og regionalt næringsliv, sier Erdal.

Byggeboom

Sammen med strekningen Ofoten–Balsfjord, der 82 av 152 km er ferdigbygd, vil den nye 420 kilovolt-ledningen bidra til å styrke forsyningssikkerheten i Nord-Norge. Når ledningen er ferdig, vil den strekke seg over 300 kilometer og berøre syv kommuner i Troms og Finnmark.



– Statnett er midt inne i en byggeboom over hele landet. Vi er i så måte i gang med et historisk investeringsløft, og selskapets 1200 ansatte er mer synlig enn noen gang. I nord nærmer vi oss ferdigstillelse på strekningen Ofoten–Balsfjord, og prosjektet Balsfjord–Skaidi er i gang, opplyste hun.

200 mann i fjellet

Dette ble bekreftet av prosjektleder Håvard Bertling, som kunne opplyse at mastefundamentering er igangsatt både fra Balsfjord og fra Reisadalen.



– På den 123 km lange strekningen skal det settes opp 370 master. Det vil gå med 5300 tonn stål til disse. Et prosjekt som har byggetid på ca. fire år, fortalte Bertling.



Og når arbeidet startet opp, vil det bli folksomt i fjellet.

– Vi regner med at det vil være rundt 200 mann i virksomhet, opplyste prosjektlederen.