Hytte ved Altevatn brant ned

BARDU: Bardu kommune har akseptert et bud på 550 000 kroner for Fredly skole. Men hvem kjøper er, vil ikke kommunen fortelle.

FORSVARSOMSTILLING





MÅLSELV: Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng har forståelse for frustrasjon over helikopterflytting fra Bardufoss. Og poengterer at partiet vil arbeide for å redusere tap av arbeidsplasser i lokalsamfunnet.