Hildegunn har fått drømmejobb i London

Noe innen musikk. Eller i alle fall et ganske kreativt yrke. Det har bardujenta Hildegunn Strømseng (24) alltid visst at hun skal ha. At hun i dag skulle jobbe med å lage rekvisitter til store filmer i London, hadde hun ikke trodd for noen år siden, men bardudølen stortrives med den hektiske og spennende hverdagen i England.

Kapret drømmejobb

Etter å ha studert spesialeffektmakeup ved Norsk institutt for scene og studio i Oslo valgte Strømseng å gjøre ferdig utdannelsen sin ved Universitetet i Hertfordshire i England. Der er hun nylig ferdig med en bachelorgrad.

– Utdanninga her har vært mer rettet mot modellering og rekvisitter. Jeg har lenge tenkt at jeg kunne tenke meg å jobbe med film, men jeg visste at jeg ikke ville bli skuespiller eller jobbe bak kamera på noe annet vis. Dette her er perfekt for meg, sier Strømseng.

For like etter at hun var ferdig på universitetet, fikk hun seg fast jobb. Hun jobber i et selskap som heter Prop Shop, som igjen er en del av Pinewood Studios.

– Jeg er ansatt her som painting and finishing trainee. Det vil si at jeg på en måte er siste stasjon, hvor ting gjøres ferdig før det kan sendes av sted. For øyeblikket i jobber jeg i merchandise-avdelinga, forklarer Strømseng.

Eksklusivt

At hun for tida jobber mest med merchandise, vil si at hun jobber med å lage kopier av rekvisitter som har vært brukt i filmer. Noen store og noen små. Det hun er med på å lage selges på nettsida til bedriften og er ganske så eksklusive greier.

– Det er samleobjekter og ganske dyre kopier av props som brukes i filmene. Noen av dem er laget på akkurat samme måte som originalene i filmene.

Hun forteller at det lages spesielt mye fra den siste Star Wars-filmen som kom ut sist desember.

– Så det bestilles av fans fra rundt omkring i verden. Det er veldig kule ting, men det svir nok i pengeboka. Ting vi lager koster fort mellom tusen og tre tusen pund, sier hun.

Hun forteller også at hun jobber med å lage ting som faktisk er med i forskjellige filmer. Spesielt når hun jobber overtid og utover sine vanlige oppgaver. Hvilke filmer det er snakk om, kan hun ikke avsløre.

– Ikke uten å bli saksøkt i alle fall, sier hun og ler.

Hektiske dager

Strømseng forteller at hun trives veldig godt i storbyen og med jobben sin.

– Jeg bor helt i utkanten av London og jobber veldig lange dager. Vi starter på jobb klokka halv åtte på morgen, og arbeidsdagen er ikke over for halv seks, sier hun og forklarer at arbeidsplassen hennes er som et stort verksted der alle jobber med forskjellige ting.

Hun sier at mange nok har et inntrykk av at det er luksuriøst å jobbe i filmindustrien.

– Men det er ikke alle sidene ved det som er like luksuriøse. Det er sikkert og visst, slår hun fast.

Likevel stortrives hun i sin nye jobb og mener hun har fått en mulighet som ikke vokser på trær. Det er riktignok etterspørsel etter arbeidere med hennes utdanning for tiden, men jobber som hennes er likevel ettertraktede.

– Andre måter å få brukt utdannelsen min på, kan være å jobbe på Madame Tussauds, museer eller teater. Til og med mange butikker bruker oss til utstillingsvinduer og den slags, sier hun.

Hjem

De lange arbeidstidene har hun blitt vant med. Det samme gjelder storbylivet. Men det vil ikke si at man ikke savner Nord-Norge.

– Jeg har planer om å bli her en stund til, for å ha jobbet i større produksjoner ser veldig bra ut på CV-en. Men så savner man jo de nordnorske fjellene da, sier Strømseng.

Hun har flere venner og kontakter som jobber med kultur hjemme i Norge, som vil ha henne hjem.

– Filmindustrien vokser hjemme, så det blir stadig flere muligheter, men i utgangspunktet blir jeg i London en stund til.

Neste uke får hun besøk av familie til den britiske hovedstaden. Da skal hun nemlig få utdelt sitt vitnemål fra universitetet.

– Da blir det graduation. Da er det med hatter og kapper og hele pakken. Det blir nok spennende, sier Strømseng til Nye Troms.