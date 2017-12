Her sikres jula til dem som har aller minst

SØRGER FOR GOD JUL FOR MANGE: Det er i år tiende året på rad at Bardu Lions sammen med to lokale butikker på Setermoen bringer jula hjem også til de som har lite å rutte med i bygda. Masse god mat og julegaver til barn er nå klar til levering i Bardu. På bildet fra venstre Vibeke Walle (Nav), Terje Nyberget (varaordfører), Elin Strand (barnevernet), Yngve Hakestad (Rema 1000), Stig Are Kjelbotn (Bardu Lions), Tove Bygdevoll (Bardu Lions) og Bjørnar Nygård (Intersport). FOTO: Knut Solnes

BARDU: For tiende året på rad samles gode krefter i Bardu og sørger for at de som har aller minst, også skal få jul. Mandag ble mat og gaver trillet ut og gjort klar fra Intersport og Rema 1000 på Setermoen.

