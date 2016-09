Her bor Vinjar (17)

Han er andreårs elev på automasjonslinja på Nordkjosbotn videregående skole. Selv kommer han fra Alta i Finnmark. Han lyktes ikke med å finne seg boplass i Nordkjosbotn før skolestarten i august. Dermed bor han nå i campingvogn, et par steinkast unna den videregående skolen.

Utfordringer

– Jeg fikk en del reaksjoner i starten på at folk synes det var morsomt at jeg bodde i campingvogn og slikt. Nå tror jeg ikke det er så mange som synes det er morsomt lenger, sier Wilhelmsen.

I noen uker har han vært bosatt i campingvogn. Nært skolen og billig bolig, men likevel langt flere ulemper enn fordeler, skal man tro han selv.

– Det er ganske slitsomt, spesielt med tanke på at jeg ikke har vann her. Det gjør det litt vanskeligere å stelle seg og gjøre en del hverdagslige ting, forklarer altaværingen.

Han har tilgang til dusj i idrettshallen i Nordkjosbotn, og han har fått seg venner i hybelbygget som ligger rett over veien for der han har campingvogna plassert.

– Der kan jeg hente vann også. Nå er jeg jo der mesteparten av tida, etter at jeg fikk meg venner der borte. Så kommer jeg hit i campingvogna på kvelden for å sove, forklarer han.

Det hadde for Wilhelmsen vært en mye mer ønskelig situasjon om han hadde fått seg en hybel i et hybelbygg i nærheten av skolen, eller om han hadde funnet en enkel hybel eller en større sokkelleilighet som han kunne delt med en kompis.

– Da jeg før skolestart skjønte at dette kom til å bli løsninga på boligmangelen, så jeg for meg at det skulle være en kortvarig løsning på omtrent en måned, toppen to. Nå håper jeg at jeg ikke trenger å bo sånn så mye lenger. Hvordan det eventuelt skal bli utover vinteren, klarer jeg ikke å se for meg, sier han.

Kan løse seg

Wilhelmsen forteller at han har fått tilbud om hybel andre steder i kommunen enn i Nordkjosbotn, men han kan ikke se for seg å bo i ei annen bygd enn der han går på skole.

– Jeg kunne bosatt meg på Storsteinnes, men det er ikke akkurat et kollektivtilbud som er mye å skryte av. Ja, jeg hadde kommet meg til og fra skolen, men jeg hadde ikke hatt mulighet til å være sosial med de vennene jeg har fått meg som er bosatt her i Nordkjosbotn.

Han har lyst til å bo slik at han kan være sammen med vennene sine på ettermiddagen og kvelden og benytte seg at fritidstilbud i Nordkjosbotn.

– Nå har jeg hørt om et ledig hus og ledig hybel som begge er ganske sentrumsnære, så vi får se om det ikke ordner seg etter hvert, sier Wilhelmsen.

Stor pågang

Rektor ved Nordkjosbotn videregående skole, Bjørn Martin Sivertsen, forteller til Nye Troms at skolen har merket at flere elever enn vanlig har slitt med å finne seg hybel i år på grunn av det høye elevtallet.

– Vi har 250 elever i år. Det er det høyeste antallet vi har hatt i løpet av min tid på skolen, i alle fall. Flere elever og noen tidligere utleiere som har sluttet å leie ut, merkes godt når elevene skal finne seg boliger, sier Sivertsen.

Han håper det vil være mulig å få på plass et hybelbygg som kan ta unna seinere års store elevkull, men for i høst håper han de elevene som fortsatt mangler bolig, finner seg det rimelig kjapt.

– Vi har selv gjort en del henvendelser, men fått liten respons. Nå håper vi at folk tar kontakt dersom de har en hybel eller et ledig rom som står tomt, sier rektoren.