Helsesøstera til kommunestyret

POLITISK BEHANDLING: Sp og SV har fått gjennomslag for at saken angående helsesøsterstillinga på Holt, skal behandles poltisk. - Målselv Sp er glad for at ordføreren har «tatt til fornuft», og nå legger opp til politisk behandling av saken, sier gruppeleder i Sp, Bengt Magne Luneng. Fra venstre: Petter Karlsen(Sp), Bengt Magne Luneng (Sp) og Morten Tomter( SV).