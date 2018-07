Hedret etter 49 år som Coop-ansatt

RØRT: Det ble et følelsesladd farvel med Coop-butikken på fredag for Aud-Mette. Hun takker for seg etter 49 år som ansatt. Driftssjef i Coop nord, Bernt-Leidulf Bergholt (t.h), takker for god innsats. Ved hans side står Jesse Bodin, Aud-Mette Lindgård og May Randi Larsen (t.v.) Foto: Fredrikke Fjellberg Moldenæs