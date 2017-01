Har tro på småkraftverk i Skoelva

– Av alle disse småkraftverkene, er det dette som naturvernmessig og miljøvernmessig var minst kontroversielt. Det ser lysere ut nå enn før, sier Berntsen.

Tirsdag gikk Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ut med en pressemelding om at to av fem elver i Bardu har fått godkjenning for utbygging av småkraftverk. Salvasskardelva har fått konsesjon, mens Skoelva nå må avgjøres av Olje- og energidepartementet siden reindrifta i området har innsigelser mot utbygginga. Berntsen har likevel tro på at det ikke blir et stort problem. Han og de andre grunneierne i det berørte området har vært positive til småkraftverket på grunn av muligheten til å få bru over elva, samt inntektsmulighet for eiendommene. Det har vært en del uenigheter rundt bygginga av småkraftverk, og Skoelvas venner har også vært motstandere av en slik utbygging. Berntsen mener det er lite hold i bekymringene deres.

– Det er slik at når én person begynner med skremselspropaganda, er det fort gjort å få med seg andre. Det fremstilles som man ødelegger hele elva, og at den blir tørrlagt helt til Barduelva, sier han.

Det skal også ha vært argumentert mot at fuglelivet og dyrelivet rundt elva blir ødelagt, noe Berntsen ikke mener er riktig. Han viser til at det er snakk om rundt to kilometer av elva mellom inntaket og kraftverket som får mindre vannføring. Han understreker at elva i dette området ikke kommer til å bli tørrlagt. Berntsen viser til at det er foretatt måling på vannstanden over fem år, og minstevannføringa som er bestemt for småkraftverket, er større enn den naturlige vannføringa.

– Det er et veldig lite naturinngrep i forhold til hva man får igjen, det er ingen miljømessige konsekvenser. Det er et inngrep som omtrent ikke vil være synlig, sier han.

Ønsket full pakke

– I første omgang synes jeg det er beklagelig at det er tre elver som ikke kan bygges ut, sier ordfører Toralf Heimdal.

Han forklarer at kommunen har vært positiv til utbygging i alle fem elvene i «Småkraftpakke Bardu», da dette ville gitt ringvirkninger for kommunen i mange år fremover.

– Det hadde vært en kjempestor investering på mange millioner som ville gitt oss en verdiskaping lokalt og medført at lokale entreprenører hadde fått arbeid i lang tid. I tillegg ville vi også fått eiendomsskatt av dette, sier ordføreren.

Han har forståelse for dem som er motstandere av utbyggingene, men forklarer at spesielt ved Salvasskardelva vil bygginga ha lite innvirkning på området. Der skal alt gå i tunnel, noe som fører til mindre skade enn ei rørgate. Han understreker at kommunen skal følge opp arbeidet dersom prosjektene blir en realitet.

– Det var stilt en del vilkår, og det kommer vi i kommunen til å følge opp. Spesielt i Skoelva, men det var også en del vilkår ved Altevatnet, sier Heimdal.

Han har dog ikke tro på at de to prosjektene blir realisert. Skoelva skal til behandling hos Olje- og energidepartementet for avgjørelse, mens Statskog Energi As tidligere har uttalt at de ikke kommer til å gjennomføre utbygging dersom ikke også Skinskardelva får konsesjon.

Skal prosjektere

Energisjef Ivar Asbjørn Lervåg fra Statskog Energi AS bekrefter at det vil bli vanskeligere å bygge ut et småkraftverk i Salvasskardelva når Skinskardelva ikke fikk konsesjon. Dersom begge prosjektene hadde fått konsesjon, ville de to selskapene kunne delt på kostnadene for nettilknytning. De kommer likevel til å gjennomføre detaljplanlegging og innhente priser på ulike komponenter for å se om det er mulig å gjennomføre prosjektet.

– Når NVE har gjennomført høringsrunden og gjort de vurderingene, har de samlet sett ment at samfunnsnytten er større enn ulempen. Da bør vi naturligvis se på hva vi kan få til, sier Lervåg.

Støtteordninga Grønne sertifikater går ut i 2021, og et eventuelt småkraftverk må bygges ut før den tid for å få tilskudd på kraftprisen de neste 15 årene. Dersom Statskog Energi finner det økonomisk forsvarlig å bygge småkraftverk i Salvasskardelva, bør anlegget derfor idriftsettes innen utgangen av 2020. Sjef prosjektutvikling vann i Nordkraft Produksjon AS, Torbjørn Sneve, forklarer at de må vente på en avgjørelse fra Olje- og energidepartementet før de begynner å prosjektere et småkraftverk i Skoelva.

– Hvis vi sitter med endelig konsesjon, går vi i gang med detaljprosjektering av anlegget. Når vi har prosjektert og fått inn tilbud fra leverandørene, gjør vi en investeringsbeslutning om prosjektet er økonomisk gangbart, sier han.

Erfaringsmessig har ikke Sneve tro på at departementet kommer med en avklaring før sommerferien. Håpet er at de skal få et svar på denne sida av jula, slik at de kan sette i gang prosjekteringa dersom de får konsesjonen. Dersom svaret kommer til neste år, frykter han at det blir for sent. For også de må ha småkraftverket i drift før Grønne sertifikater går ut. Håpet er at de kan ha spaden i jorda etter sommerferien i 2018.

– Vi bør kunne trykke på startknappen i løpet av sommeren 2020. Får vi ikke svar før i 2018, begynner det å bli litt hektisk. Vi bygger ikke i Skoelva uten sertifikat, sier Sneve.

Det lyktes ikke Nye Troms å få kommentar fra Skoelvas venner.