Har mot til å skape god skolekultur

VIL SKAPE TRYGGHET: Sverre Ræder (t.v.) fra MOT Norge er imponert over de reflekterte MOTivatorene fra Målselv og Bardu. Joakim Anderssen og Jesper Simonsen (foran) trives godt som MOTivatorer, og anbefaler flere ungdommer å prøve seg. Til neste skoleår skal denne gjengen blant annet være med på å skape et trygt og godt miljø for de nye elevene. FOTO: Malin Cerense Straumsnes