Håper på bedre DAB-dekning

Onsdag denne uka ble FM-nettet stengt i Nordland. Hendelsen fikk medieoppmerksomhet fra hele verden, for som kjent er Norge det første landet som slokker FM-nettet og går over til heldigital radio. Selv om Nordland nå altså er over på DAB, vil ikke FM-nettet i Troms stenges før 13. desember. Det betyr at vi ennå har rimelig god tid på oss til å få kjøpt ny DAB-radio eller DAB-adapter til den gamle, og til å installere DAB i bilen. Og kanskje er det like greit at vi har FM i elleve måneder til, for dekningen på DAB-signaler i vårt område er langt fra optimal.

– Personlig synes jeg det bare er tull at vi skal stenge FM-nettet og tvinge alle over på DAB. Når man ser at andre land går bort fra denne løsningen, skjønner jeg ikke at Norge skal ha den. Med vårt lands topografi er det jo ikke rart hvis man strever med å få dekning til alle.

Det sier Rolf Heimly, ambulansesjåfør på UNN sin stasjon på Mestervik. Han og kollegaene fikk DAB-radio i ambulansen allerede for et par år siden, men sliter med radiosignalene på turen mellom stasjonen og UNN. Rett som det er blir radioen bare stille.

– Dekningsforholdene langs veien er ikke bra, det gjelder særlig NRK P1. Å høre DAB i bilen er ei mare, sier Heimly.

Kvier seg

Selv bor han på Malangseidet,og har hatt DAB-radio hjemme fra de første radioene av denne typen kom. Slik sett er han en DAB-veteran i forhold til mange andre.

– Det er klart at får man først inn DAB-signalene, er jo både forholdene og lyden bedre enn med vanlig FM. I tillegg får man inn mange flere kanaler, sier han.

Etter det Nye Troms erfarer, er det store forskjeller på dekningsgraden lokalt, fra bygd til bygd og hus til hus.

– Jeg vil anbefale folk som sliter med dekningen, om å prøve en annen radio. Den første radioen vi hadde, viste seg å være for dårlig, sier Heimly.

Inne på stasjonen er det fortsatt vanlig FM-radio som gjelder. Dessverre er FM-signalene dårlige akkurat der stasjonen ligger, så det blir spennende å se om DAB-signalene fungerer bedre. Heimlys kollega Odd Kanstad forteller at han ikke har gjort seg klar til DAB. Og han er ikke alene, skal vi tro Digitalradio Norge sin undersøkelse tidligere i år. Den viste at nordmenn nøler med å skaffe seg DAB i bilen, blant annet på grunn av kostnadene og usikkerhet rundt montering. Noen vil la vær å montere og heller vente til de kjøper seg ny bil med integrert DAB-radio.

– Det er nok mange som har det litt som meg. Man kvier seg for å gå i gang. Jeg må vel nærmest bygge om bilen for å få inn signalene, og kostnadene blir deretter, sier Kanstad.

Den tvungne omleggingen til DAB har mildt sagt fått en blandet mottagelse blant det norske folk. Ikke minst er det mange som reagerer på at man er nødt til å punge ut for i det hele tatt å høre radio i bilen.

– Det er underlig at politikerne bare tar slike avgjørelser over hodene på folk, sier Rolf Heimly.

Skal bli bedre

Om dekningen i vårt område fortsatt er varierende, betyr ikke det at den ikke skal bli bedre. I alle fall hvis vi skal tro sjef for radiodistribusjon i NRK, Petter Hox. Han forteller at det har vært gjort forbedringer på senderne i Troms allerede, og at det skal settes opp flere sendere i månedene som kommer. Blant annet i Mestervik, i Aursfjord og flere andre steder.

– Ellers bruker vi eksisterende master, og noen steder leier vi oss inn på mobilmaster. Til nå har vi vært veldig konsentrerte på Nordland, men vi har også reist mye rundt i Troms og Finnmark for å utbedre, sier Petter Hox.

Han sier man langt fra har satt sluttstrek for arbeidet med å bedre dekningen i vårt område.

– Vi jobber kontinuerlig med å få på plass flere sendere, og det er jo ei stund til nettet i Troms skal slukkes. Men over store deler av fylket skal nettet være rimelig pålitelig allerede. Det har vi erfart når vi har vært ute i marka, sier Hox, som personlig har kjørt Norge på kryss og tvers for å registrere dekningsforholdene.

Tar tid

I tillegg til at det fortsatt er steder uten DAB-dekning i vårt område, vil signalstyrken kunne variere der det er dekning. Det skal være såkalt basisdekning over stort sett hele fylket allerede, men den forutsetter utvendig antenne. På NRK sine nettsider om DAB kan man finne et dekningskart som viser den ulike graden av dekning som er per i dag.

– Når FM-nettet slukkes i Troms, er målet at det skal være mulig å få DAB-signalene inn overalt. Men det kan kanskje være noen hull, og da er vi veldig glade for tilbakemeldinger fra publikum, sier Petter Hox.

Han minner om at man brukte 40 år på å få de siste FM-senderne på plass, og at også omleggingen til DAB vil ta noe tid.

– Har du først fått inn DAB, og signalene siden blir borte, kan det gjerne ha med selve radioen å gjøre. Det er dessverre en del dårlige radioer på markeder, som med alt annet er det forskjell på kvaliteten også der, sier Hox.

Å søke opp kanalene på ny, flytte radioen i et annet rom eller gjenopprette fabrikkinnstillingene kan også hjelpe dersom favorittmusikken plutselig blir erstattet med øredøvende stillhet.