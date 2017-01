Hadde nesten alt på stell

I den foreløpige rapporten etter tilsynet skriver Fylkesmannen at ungdomsskolen ikke har rutiner som sikrer at råd og utvalg sin rett til medvirkning blir ivaretatt. Loven krever at skolen skal ha et samarbeidsutvalg og et skolemiljøutvalg. Da tilsynet ble gjennomført i november i fjor, var de to utvalgene ikke opprettet, men skolen opplyste at den var i ferd med å opprette dem. Ettersom utvalgene ikke var i drift, mener Fylkesmannen at skolen ikke oppfyller lovens krav til brukermedvirkning.

– De to utvalgene hadde møte rett før jul. Det har vi nå gitt Fylkesmannen tilbakemelding om. Vi har også tidsplanfestet de to neste møtene i utvalgene i løpet av skoleåret, forteller rektor Solveig Aarbogh ved Bardufoss ungdomsskole.

Hun regner derfor med at avviket ikke vil komme med i Fylkesmannens endelige rapport etter tilsynet, som kommer på nyåret. Ifølge henne var det ei naturlig forklaring på at utvalgene ikke ble etablert før tilsynet. Skolen ville vente til resultatet av elevundersøkelsen forelå før de kalte inn utvalgene til møte. Resultatet av undersøkelsen kom etter tilsynet.

Objektive øyne

Alt i alt er rektoren godt fornøyd med resultatet av Fylkesmannens tilsyn med ungdomsskolens arbeid med elevenes psykososiale miljø. Det ble ikke avdekket noen alvorlige feil eller mangler ved skolens arbeid.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi får objektive øyne til å se på skolen og den drifta vi har. Det er et veldig kompleks lovverk vi forvalter og skal ta vare på. Det at Fylkesmannen kommer og ser oss i kortene, er hjelp til selvhjelp, sier Aarbogh.

I den foreløpige rapporten skriver Fylkesmannen at Bardufoss ungdomsskole oppfyller opplæringslovens krav til systematisk arbeid med forebyggende arbeid og internkontroll knyttet til det psykososiale miljøet til de 210 elevene.

Solveig Aarbogh viser til at skolen har laget «Årshjul for læringsmiljø mot mobbing», som sist ble revidert 31. august i fjor. Det sier noe om definisjoner på mobbing, krenking og erting og har en tiltaksdel hvor det framgår hvordan det skal jobbes for å forebygge mobbing. Skolen har også ei egen gruppe som blant annet består av rektor, hovedlærer, inspektør og miljøarbeider som jobber med det psykososiale miljøet. I tillegg er Bardufoss ungdomsskole en MOT-skole. MOT er en holdningsskapende organisasjon som jobber for og med ungdom.

– MOT har respekt, ansvar og det å tørre å gjøre egne valg og stå opp mot urett på sin agenda, forteller rektoren.

Har samtaler

Ifølge Aarbogh er det psykososiale miljøet til elevene noe det jobbes med daglig på Bardufoss ungdomsskole. Likevel må hun erkjenne at elevundersøkelsen viser at det er elever som føler seg mobbet på skolen.

– Vi har faste rutiner på at når elevundersøkelsen er gjennomført, går vi ut og har en ikke-anonym mobbeundersøkelse. I den oppfordrer vi elever til å kartlegge navn på dem som de føler seg mobbet av. I etterkant at denne undersøkelsen har vi så samtaler med de elevene, sier rektoren.

Disse samtalene pleier som regel å føre til at vanskelige situasjoner mellom elever har blitt løst og avklart.

Rektoren framhever for øvrig at det er viktig at elever som føler seg mobbet, sier fra om det til en voksen.

– Vi er helt avhengig av at elever sier fra om mobbing, avslutter hun.