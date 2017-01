 Hadde ikke forventet det

– Det skaper frustrasjon i gruppa. Man vet at man har stått på i de verste casene, og de får det til at det skal bety så lite, sier Hajzeri.



Utlendingsdirektoratet (UDI) regionkontor nord kom fredag med en pressemelding om at seks asylmottak i Nord-Norge skal legges ned innen 30. april. Blant disse er Målselv statlige asylmottak, som har 123 beboere. Nedleggelse av asylmottaket vil føre til at disse må flytte til andre mottak eller bli bosatt i en kommune. I tillegg vil 5,8 årsverk fordelt på seks personer forsvinne etter 30. april. De ansatte på mottaket fikk beskjed om avgjørelsen dagen før.



– Det var en trist beskjed vi fikk. Vi hadde ikke ventet det i denne omgangen, sier daglig leder Sami Hajzeri.



Han mener det er andre mottak i regionen som drives dårligere som burde blitt nedlagt i stedet.



– Det som er så synd, er at vi har satset på kvalitet og er den beste kommunen å drive mottak i. Vi har tatt imot de største utfordringene i Norges land, sier Hajzeri.



Flere av de asylsøkerne med størst utfordringer har blitt sendt til Målselv, hvor Hajzeri forklarer at de har jobbet hardt for å ta vare på dem. Når UDI regionkontor nord har sett på hvilke mottak som skal legges ned, er det kostnadene som har vært avgjørende. Regiondirektør Bjørn Fridfeldt forklarer at de ser på prisen på hver beboer i mottakene, så får dem som er rimeligst og gir best tilbud, bestå. I denne omgangen har de funnet at blant annet mottaket i Målselv er for dyrt å drifte.



– Vi var nødt til å følge priskriteriet.Det skal koste minst mulig, sier Fridfeldt.

Fornøyd med mottaket

Det er dette som overrasker Hajzeri, for han viser til at ved å ta imot de personene med de største utfordringene, har de spart UDI for mange millioner kroner. Han viser til at ved andre mottak ville det vært behov for vakthold av Securitas for å ha kontroll på de vanskeligste tilfellene, noe som fort kommer opp i en kostnad på en halv million kroner i løpet av to uker. Disse personene har i stedet blitt sendt til Målselv mottak som har klart å håndtere dem med sine egne ansatte.



– Vi har håndtert det på en annen måte og spart dem flere millioner med tanke på caser man har hatt gjennom alle årene. Det er synd å avvikle et så veldrevet mottak når vi vet at det fungerer, sier Hajzeri.



Fridfeldt bekrefter at de har brukt Målselv til å ta imot mange problemtilfeller fordi de har vist at de kan takle det. De har likevel fått beskjed fra sentralt hold at det er kostnader per plass som skal beregnes, og det har de holdt seg til. I Målselv utgjør dette rundt 400 000 kroner i året. I stedet skal beboerne flyttes til billigere, eksisterende mottak som har ledige plasser. Regiondirektøren understreker at de mottakene som er igjen, er kvalitetsmessig gode, og at de har vært godt fornøyd med arbeidet Målselv statlige asylmottak har gjort de åtte årene det har eksistert.



– Vi er veldig godt fornøyd med mottaket, og Målselv kommune har vært en strålende vertskommune, sier regiondirektøren.



Hajzeri mener de har hatt mulighet til å se på kvalitet og ikke bare pris under nedleggelsesprosessen, og han og de andre ansatte føler seg lite verdsatt for den jobben de har gjort. Han synes det er synd at det satses på billig drift, noe som går på bekostning av kompetanse. Nå skal nedleggelsen tas opp i samtalerådet som består av beboere og ansatte, før resten av beboerne skal orienteres.



– Vi skal besøke hvert enkelt hus og informere hver enkelt beboer. Samtidig skal vi ta vare på de ansatte, sier Hajzeri.



Det legges ned 20 mottak over hele landet. Seks av disse er i nord. Grunnen er at det kommer færre asylsøkere til landet, og at mottakene sitter med mange ledige plasser. Dette synes Hajzeri er unødvendig.



– Se hva som skjer i Europa, hvor mange asylsøkere trenger hjelp. Norge har kapasitet og alle muligheter til å gjøre en innsats, sier han.

Rammer voksenopplæringa

Ivar Henriksen ved voksenopplæringa i Målselv bekrefter at også de rammes betydelig av nedleggelsen. Mange av asylsøkerne kommer på norskopplæring i løpet av uka, og det er snakk om opptil 40 timer med undervisning i uka som forsvinner med dem.



– Da snakker vi om halvannen stilling og mer enn det, sier Henriksen.



Men han frykter at nedleggelsen vil ha enda større konsekvenser for voksenopplæringa. Størsteparten av inntektene som kommunen bruker til opplæringa, har kommet i forbindelse med mottaket. Når det forsvinner, vil det rive grunnen bort fra en del av inntektene som kommunen får.



– Da er det et spørsmål om hva som skjer med finansieringa til de andre grupperingene som ikke er så store inntektskilder for kommunen. Det er kommunen som avgjør det spørsmålet, sier Henriksen.



Voksenopplæringa har også hatt orienteringsmøte om nedleggelsen, og de ansatte er klar over at fra mai er det noen av dem som ikke vil ha en jobb å gå til. For øyeblikket er de ni ansatte og én deltidsansatt på voksenopplæringa. Også Henriksen mener mottaket har drevet på en utmerket måte og viser til at de har bygget opp et apparat omkring mottaket for å sikre beboerne. Han viser til at de aldri har hatt problemer av voldelig art med noen av de mange hundre personene som har vært innom siden mottakets start. Henriksen reagerer på at det ikke ser ut til å ha vært en vurderingsfaktor når det er vurdert hvilke mottak som skal legges ned.



– Det vil få store konsekvenser for mange. Det er mange arbeidsplasser i kommunen og en hel del aktiviteter som blir borte, sier han.



Også Hajzeri mener dette vil berøre kommunen på mange områder. Han nevner spesielt lag, foreninger og idrettslag som har stilt opp for mottaket.



– Jeg vil på vegne av meg selv og alle ansatte takke dem for den innsatsen de har gjort, sier Hajzeri.