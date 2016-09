Gøy å lære om blindsone

Midt på skoleplassen står en stor lastebil med tilhenger. Rundt den løper skoleelever i gule refleksvester med påskriften «Venner på veien». I forhold til lastebilen ser barna små ut, men én etter én klatrer de inn i førerhuset på lastebilen. Inni førerhuset sitter lastebileier Odd Leif Nyseth, som har disponert sin egen lastebil som andreklassingene kan prøvesitte i. Det er ingen tvil om at det er populært å skulle sitte i et så stort kjøretøy, men det er ikke bare for moro skyld at elevene har besøk. Det er i forbindelse med Norges Lastebileier-Forbunds (NLF) trafikksikkerhetsprosjekt «Venner på veien» at andreklassingene fikk erfare hvor vanskelig det kan være å se fotgjengere og andre trafikanter når man sitter i en lastebil. Regionsjef Odd Hugo Pedersen mener det er viktig å lære trafikksikkerhet tidlig.

– Det er viktig for at man skal unngå uhell i trafikken med lastebil og barn, sier han.

Forsiktig

Rundt ham løper elevene foran og bak den stillestående lastebilen mens én av elevene sitter inni førerhuset. Målet er å se hvor langt unna de må være før sjåføren kan se dem i speilet eller foran lastebilen. Kine har akkurat vært «sjåfør» og synes hun har lært mye om å være forsiktig i trafikken.

– De måtte gå nesten helt bak før jeg så dem i speilet, sier hun.

Hun forteller at de har lært at en lastebil bruker lengre tid på å bremse enn en bil, og at den lett spøler om vinteren. Selv om det var artig å sitte i lastebilen, skjønner hun at det er viktig at de lærer om blindsone og bremselengde.

– Vi lærer om det så vi skal være mer forsiktig når vi krysser veien. Jeg kommer til å bli kjempeforsiktig, sier Kine.

Regionsjefen forklarer at de i tillegg til blindsone og bremselengde, snakker om viktigheten av å bruke refleks. Hele klassen har derfor fått både en refleksvest og en liten refleks for å ha i jakkelomma. I tillegg har de fått en aktivitetsbok som de skal jobbe videre med i klassen. Pedersen innrømmer at de også har en annen liten baktanke med prosjektet.

– Jeg håper også de kan få interesse av å kjøre lastebil, det hadde vært en bonus, sier han.