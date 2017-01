Godt år har skapt arbeidsplasser

Filmfaglig ansvarlig Svein Andersen estimerer at rundt 12 selskap har etablert seg på Filmcamp. Fem av disse er produsenter. De andre selskapene består blant annet av kamerautleie, lysutleie, stunttjenester og spesialeffekter. Fjorårets høye aktivitet på Filmcamp har ført til at flere av disse selskapene ble etablert. Andersen forklarer at fjoråret er det beste året til Filmcamp noensinne. Filmcamps mål er å produsere tre spillefilmer i året, et mål de tredoblet i jubileumsåret 2016.

– Vi skulle egentlig laget stor tiårsfest og feiret at vi har produsert over 50 produksjoner, men vi har ikke hatt tid. Vi har økt fra å ligge på to-tre produksjoner i året, til ti, sier Andersen.

Han forklarer at den åtte episoder lange TV-serien «Elven» tilsvarer fire spillefilm-innspillinger. Andersen understreker at de ikke bare jobber for kvantitet, men også kvalitet.

– Vårt mål er å dra inn filmer som holder kvalitet. Har du ikke kvalitet, lykkes du ikke i bransjen, sier han.

I tillegg viser han til at det er et lite marked i Norge, noe som har gjort at Filmcamp jobber inn mot den internasjonale bransjen. Det er derfor viktig å få filmene som produseres på Filmcamp, ut i verden for å få promotert seg til andre produsenter og regissører.

– De utenlandske filmene legger igjen mer penger enn de norske, og de skaper ringvirkninger og bygger nettverk mot produsenter og større markeder, sier Andersen.

Men nordnorske aktører er like viktige, og i år er det fem nordnorskregistrerte eller -produserte filmer som har premiere. Filmcamp har vært involvert i fire av disse produksjonene.

– For Nord-Norge har det aldri vært så mange nordnorskregistrerte og -produserte spillefilmer i markedet samtidig. Premierene kommer som perler på snor, sier Andersen.