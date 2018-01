Gleder seg til nye skuterløyper

KLAR FOR DET NYE ÅET: Bardu-ordfører Toralf Heimdal (t.v.), Målselv-ordfører Nils Foshaug og Balsfjord-ordfører Gunda Johansen mener 2018 kommer til å bli både spennende og utfordrende. Stram kommuneøkonomi, forsvarsavklaringer og næringsutvikling er noe av det som kommer til å prege de tre kommunene i år.

BARDU: Toralf Heimdal ser fram til at to nye skuterløyper blir åpnet i februar. Løypene vil gjøre at en større del av Bardu blir tatt i bruk til friluftsformål.

For å se hele dette innholdet må du ha et gyldig abonnement.