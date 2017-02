Gleder seg over samefolkets dag

Siden 1992 har 6. februar vært nasjonaldag for samer i Norge, Sverige, Finland og Russland. Grunnen til denne datoen er at samiske Elsa Laula Renberg hadde en idé om å samle samer på tvers av landegrensene for å diskutere felles utfordringer. 6. februar 1917, for nøyaktig hundre år siden, fikk hun virkeliggjort ideen sin. Ifølge Riksantikvaren møtte hundre deltakere i Trondheim hvor reinbeitesaken, lappeloven, opplysningsarbeid og organisasjonsarbeid var på dagsordenen. I flere tiår hadde den samiske befolkninga blitt utsatt for en fornorskingspolitikk hvor all undervisning måtte foregå på norsk, og samisk kultur og levemåte skulle bekjempes. Men på begynnelsen av 1900-tallet begynte samene å organisere seg og stille krav, og Renberg mente det var viktig å mobilisere seg på tvers av landegrensene for å nå fram. Kampen for å få beholde sin kultur og sitt språk har vært lang og kronglete for samene, og det var ikke før i 1992 at de fikk sin egen nasjonaldag. I 2003 ble den en offisiell flaggdag i Norge. Hundre år etter samenes første samiske landsmøte, skal Sara Kristine og Ingrid Helene feire nasjonaldagen sammen med sine klassekamerater og familie. De går i andretrinnet på Sameskolen i Troms, hvor de kan omfavne sin egen kultur og sitt eget språk. Tidligere på dagen har de heiset det samiske flagget og sunget den samiske nasjonalsangen.



– Det var gøy fordi det er samenes bursdag, sier Sara Kristine.

Beholdt samekulturen

I forkant av samefolkets dag har de lært om folkemøtet og hvordan det var å være same for 100 år siden. De har også sett på bilder fra den tida.



– Når de tok bilder, hadde de ikke lov til å smile, sier Ingrid Helene.



Det var ikke før etter andre verdenskrig at fornorskingspolitikken begynte å gå mot slutten. I rundt hundre år hadde samene i flere generasjoner måtte kjempe for å beholde sitt språk og kultur.



– Jeg tror vi klarte å holde samekulturen lenge. Til slutt sa kongen unnskyld, sier Sara Kristine.



For det har de også lært om på skolen. I 1997 ba kong Harald om unnskyldning for fornorskingspolitikken landet utsatte samene for. Jentene synes derfor det bare er rett og rimelig at de har fått sin egen nasjonaldag.



– Det ville være urettferdig om ikke samene fikk ha sin egen dag når de andre har sin egen dag, sier Sara Kristine.



De har også lært om det samiske flagget som er rødt, grønt, gult og blått. Jentene forklarer at den røde delen av sirkelen symboliserer sola, mens den blå delen av sirkelen symboliserer månen. Begge synes flagget er fint, og hele klassen har fått i oppgave å fargelegge sitt eget flagg. Dette skal henges opp i gymsalen, hvor de skal feire nasjonaldagen om kvelden. Det gleder jentene seg til.



– Da skal vi synge og kjøpe masse lodd og vinne masse premier, sier de.



Ingrid Helene har allerede pynta seg i Kautokeino-kofta si, og Sara Kristine skal ta på seg si kofte før kveldens feiring. Begge mener det er viktig å markere samefolkets dag.



– Det er viktig fordi samene betyr noe for Norge, avslutter Ingrid Helene.