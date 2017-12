FRUKTBART SAMARBEID: Gruppeleder i Bardu Senterparti, Rikke Håkstad, sier partiet har stor interesse av å ha et velfungerende samarbeid med Høyre. FOTO: Terje Tverås

BARDU: Gruppeleder i Bardu Senterparti og kommunestyrerepresentant Rikke Håkstad er glad for at Høyre inviterer til fortsatt samarbeid. – Senterpartiet har stor interesse av å ha et velfungerende samarbeid med Høyre, sier hun.

For å se hele dette innholdet må du ha et gyldig abonnement.