Giganttransport til Fosshøgda

Torsdag kunne vi for første gang på 14 år se spesialtransporten fra Statnett kjøre gjennom Bardufoss og til Fosshøgda. I 2002 var det en transformator som ble fraktet, mens denne gangen var det en reaktor som skulle kjøres til transformatorstasjonen på Fosshøgda. Selve reaktoren veier 141 tonn, noe som ga vogntoget en totalvekt på 332 tonn.

– Reaktoren er nødvendig for å styre de nye linjene vi bygger. Den styrer spenninga på nettet slik at vi får riktig strømstyrke i kontakten din, sier prosjektleder i Statnett, Roald Renmælmo.

Det skal mye planlegging tils for å få en slik reaktor på plass. Den ble bestilt for flere år siden, og det tok ett år å produsere den i Østerrike. Deretter ble den transportert på lekter til Nederland, hvor den ble lastet på Statnetts eget skip, «Elektron 2».

– Det er et spesialbygget skip som er beregnet for transport til forskjellige spesialbygde anleggsplasser rundt hele norskekysten, sier prosjektleder i Statnett Transport, Rune Flakk.

I Sørreisa er det spesialbygget en kai som skipet kan legge til, men det er veldig avhengig av tidevannet når det kan legge inn til kai. Selve transporten ble planlagt for ett år siden, og vekt og størrelse på transporten må være nøyaktig presisert i søknader om dispensasjon. Flakk forklarer at de har vært på befaring på hele kjøreruta fra Sørreisa til Bardufoss transformatorstasjon. Men siden de har kjørt denne ruta før, sparte det litt tid med tanke på forarbeidet.

– Det spesielle med denne transporten er at vi måtte innom Forsvaret. Vi fikk kjøre på flystripa siden vi ikke kan kjøre over brua som går over Bardufossen, sier Flakk.

Klar i oktober

Som regel må de foreta slike transporter om natta, men siden trafikken i Målselv ikke er så travel på dagtid i ukedagene, kunne de kjøre i dagslys. Dette gjorde transporteringa betydelig lettere, og det tok dem fire timer fra Sørreisa til transformatorstasjonen ved Fosshøgda. Med seg hadde de politi og Vegvesenet, som stenge av veien underveis. På forhånd hadde de fjernet noen skilt og en lysmast, og de visste at de måtte kjøre på venstre side i den første rundkjøringa de kom til på Bardufoss. I tillegg hadde de sørget for at det var mulig å passere lave høyspentledninger.

– Det var et vellykket oppdrag som gikk knirkefritt, sier Flakk.

Nå står reaktoren på sin plass på transformatorstasjonen, og mannskapet på gigantvogntoget og «Elektron 2» er klare for nye transportoppdrag i landet. Prosjektleder Renmælmo er godt fornøyd med transporteringa.

– Alt gikk etter planen, og det er mye takket være brann og redning på flystasjonen at transporten gjennom flyplassen gikk så bra, sier han.

Nå skal montører fra fabrikken komme for å montere en del utstyr på reaktoren før den kan tas i bruk. Det skal ta rundt tre uker, og Renmælmo regner med at den blir satt i drift rundt 20. oktober. Neste gang vi får se et slikt vogntog i våre trakter, blir i 2019 når en reaktor skal fraktes til transformatorstasjonen i Balsfjord.