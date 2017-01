Garasjebrann i boligfelt

Rett før 02.30 tirsdags morgen fikk politiet inn en melding om brann i en garasje i Øvre Moen boligfelt. Politioverbetjent Anita Røisli forklarer at brannvesenet kom raskt til stedet og fikk kontroll på brannen. Inne i garasjen sto det blant annet en bil, men brannvesenet fikk slukket brannen før garasjen brant ned til grunnen. Røisli bekrefter at det ikke var fare for huset eller nærliggende eiendommer. Politiet vet for øyeblikket ikke årsaken til brannen. Vitner ble avhørt på stedet, og det er opprettet sak.

- Planen er å foreta en åstedsundersøkelse på fredag, sier Røisli.