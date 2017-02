Går mot avvikling for Næringshage Nord

MISTET PROGRAMSTØTTEN: Styreleder og daglig leder i Næringshage Nord, Terje Nyberget, bekrefter overfor Nye Troms at styret jobber for avvikling av næringshagen på Rustahøgda. Det skjer etter at de som eneste næringshage i landet ikke fikk videreført i næringshageprogrammet i 2017. Foto: Morten Kasbergsen