OPPHOLD: Etter det Nye Troms kjenner til, vil det bli stopp i anleggsarbeidene fra utgangen av september til etter påske. (Arkivfoto)

BALSFJORD: Utbyggingen av gang- og sykkelvei i Mestervik er nå blitt advokatmat. Dette etter at to av grunneierne har engasjert advokat for å hindre de videre utbyggingsplanene.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.