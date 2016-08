Fylkesmannen flytter ikke

Fylkesmannen gikk i vår ut og søkte etter kontorlokaler med et bruttoareal på 240 kvadratmeter i Midt-Troms. Med nærhet til et kollektivknutepunkt og innenfor 30 minutters pendlersone fra Andselv. Det kom inn sju tilbud. Fylkesmannen fikk blant annet tilbud om en ny leieavtale i Skogbrukets hus og å leie lokaler i Veksthuset på Setermoen.

– Etter ei helhetlig vurdering av pris og funksjonalitet har vi landet på å fornye leieavtalen med Troms skogselskap. De var best på pris og var nærmest på det vi etterspurte i funksjonsbeskrivelsen, forteller administrasjonsdirektør Katrine Storeheier hos Fylkesmannen i Troms.

Den nye leieavtalen gjelder fram til 31. desember 2019. Årsaken til den korte leieavtalen er at fylkesmannsembetet er i en strukturprosess. Det ligger i kortene at embetet kan bli omstilt, og derfor ønsker ikke Fylkesmannen å binde seg lenger fram i tid.

Sparer 700 000 kr

Ifølge administrasjonsdirektøren leier Fylkesmannen i dag 446 kvadratmeter i Skogbrukets hus, mens det i framtida vil være 242 kvadratmeter.

– På tre og et halvt år vil vi få ei samlet innsparing på 700 000 kroner sammenliknet med den gamle leieavtalen. Vi er veldig godt fornøyd. Vi hadde et for stort leieareal, og sparer et betydelig beløp, sier hun.

Den nye leieavtalen innebærer at Fylkesmannen samlokaliserer sine ti medarbeidere i 2. etasje i bygget. Tidligere var medarbeiderne fordelt på to etasjer. Det gir en driftsgevinst at de sitter tettere, har et felles teknisk rom for driftsutstyr og et felles møterom. I tillegg skal Fylkesmannen leie en garasje på 25 kvadratmeter ved Skogbruket hus og 75 kvadratmeter til garasje i kjelleren i bygget.

Katrine Storeheier forteller at ingen av de andre tilbyderne var i nærheten av pristilbudet til Troms skogselskap. Eksempelvis kunne Bardu kommune tilby gode kontorer i Veksthuset på Setermoen, men til en for høy pris.

– Vi har ikke rangert de øvrige tilbudene. Vi har gjort ei samlet vurdering og kom fram til at Skogbrukets hus var det som var nærmest det vi etterspurte. Derfor er vi veldig fornøyd med at vi nå forblir på Andselv, beretter administrasjonsdirektøren.

Fylkesmannens ansatte i Skogbrukets hus jobber innenfor reindrift, landbruk, skogbruk og arealplanlegging.

Ønsket lengre avtale

Styreleder Wiggo Johansen i Troms skogselskap er glad for at de beholder Fylkesmannen som leietaker, selv om han helst skulle sett at leieavtalen gikk lenger enn til utgangen av 2019. Nå jobber skogselskapet med å finne leietakere til det arealet som blir stående tomt når Fylkesmannen blir samlokalisert i 2. etasje.

– På sikt må vi prøve å få leid ut det ledige arealet, men leiemarkedet er stramt og utfordrende. Vi prøver stadig å markedsføre oss, men det er et vanskelig marked fordi det er mange kontorlokaler som står ledige rundt omkring, sier Wiggo Johansen.

Han forteller at de i fjor skiftet ut nesten alle vinduene i Skogbrukets hus og etterisolerte bygget. Styrelederen mener derfor at skogselskapet har et bygg som tilfredsstiller dagens krav. Johansen er for øvrig ikke enig i Fylkesmannens regnestykke over hvor mye mindre areal de nå skal leie.

- 446 kvadratmeter er det de leide en gang i tida. I dag leier de bare litt over 250 kvadratmeter, så i areal blir de å leie omtrent det samme i framtida, sier han.