Furuly klar for nominasjon

Nominasjonskomiteen i Troms Høyre skal avgi si innstilling senest 11. november. Men allerede nå er Troms Unge Høyres kandidater klare. Benjamin Furuly fra Bardu er kommunestyrerepresentant i hjemkommunen, han er fylkestingsrepresentant og fungerende leder i Troms Unge Høyre. Ragnhild Berg Nilsen er for tiden politisk rådgiver for europaminister Elisabeth Aspaker.

Engasjement

I ei pressemelding fra Troms Unge Høyre framgår det at det to ungdomskandidatene har valgt å engasjere seg i politikken fordi de ønsker å gjøre en forskjell. Nå håper de to på tillit fra partiet i den videre nominasjonen.

– Jeg ønsker å stå på Høyres stortingsliste for å gjøre en jobb for vårt fantastiske fylke. Jeg vil være en tydelig kandidat for Troms Høyre og tror jeg har en del å tilby som kandidat på lista. Politikk er noe jeg trives veldig godt å drive på med og er veldig glad for å ha fått muligheten til å drive med det på fylkestinget og i kommunestyret i Bardu. Jeg håper jeg får muligheten til å gjøre en jobb på Troms Høyres liste sammen med de mange dyktige Høyre-politikerne i Troms, sier Benjamin Furuly.

Furuly er også opptatt av at dagens velferdsstat ikke er bærekaftig på sikt, og at det derfor må gjøres grep for å sikre at også framtidige generasjoner får nyte godt av de viktigste velferdsgodene.

– En av de viktigste tingene vi kan gjøre for å sikre en bærekraftig velferdsstat, er å sørge for at flere arbeider, og at folk arbeider lenger enn i dag. Da må vi ha et skattesystem som gjør det gunstig å investere og skape arbeidsplasser i Norge, sier Furuly.