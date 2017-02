Frykter for framtida i Malangen

– Vi forstår at kommunen må spare. Men ta ikke bare fra distriktene. Respekter at det bor folk også her!



Kommentaren til Eva Heimro fra Malangseidet kan oppsummere følelsen folk i Distrikts-Balsfjord nå sitter med. I rådmannens innstilling til nedtrekk på kommunens drift er det distriktene som rammes hardest. Går forslagene gjennom, vil over 100 elever fra Sand måtte busses i åtte mil for å delta i svømmeundervisning på Storsteinnes. Det vil si, de som bor lengst unna sitter på bussen i til sammen 14 mil. Samtidig må 24 elever som i dag går på Malangseidet skole, busses i inntil åtte-ni mil til skolen på Sand. For eldre og kronisk syke på Malangshalvøya er saken ikke stort bedre: Transporten for å komme seg til legen kan bli mange mil lengre dersom legekontoret på Mestervik forsvinner.



– Hva er det beste for Balsfjord kommune? Er det å rasere tilbudene i distriktene og ramme særlig barn og eldre hardt, eller er det å sørge for at det er levelig her? sier Herbjørg Rognmo oppgitt.



På kort varsel samlet en hel gjeng med sambygdinger seg for å stå opp for legekontoret. Nok en gang. For det er langt fra første gang enheten foreslås nedlagt.

– Vi har holdt på med dette i flere år, men vi gir oss ikke. Det er tragisk at det er distriktene som skal rammes hver gang det er snakk om nedskjæringer, sier Eva Heimro.

Konsekvenser

I fjor høst ble det klart at Balsfjord kommune av ulike årsaker ikke kan drifte videre med dagens driftsnivå. Rådmannen ble bedt av politikerne om å utrede hvordan man kan komme i mål med å redusere kommunens utgifter med inntil 15 millioner kroner per år. I dag reagerer befolkninga i distriktene kraftig på det de mener er en klar sentralisering av de kommunale tjenestene.



– Det virker som at det er så enkelt å kutte i distriktene. Det føles som at vi må betale for de tunge, og i enkelte tilfeller hodeløse, investeringene som har vært gjort de siste årene, sier Herbjørg Rognmo.



Nedleggelsen av legekontoret er estimert til en innsparing på 346 000 per år. Et beløp som flere mener ikke er riktig når en begynner å regne på investeringer som må gjøres.



– Hva med transport av eldre, hva med de kronisk syke? Hva med at legekontoret på Storsteinnes må utvides for å ha god nok kapasitet? Det virker som at man ikke har regnet på konsekvensene av dette, sier Marianne Skutvikås.



Hun mener man må se på virkningen av de foreslåtte kuttene samlet, ikke bare bygd for bygd.



– Med dette sager man av greina man sitter på. Et kommunesenter er ingenting uten omlandet rundt, og alle kan ikke bo i sentrum.



– Vi ser jo en sentraliseringsbølge over hele landet, og kommunene blir strupet fra øverste hold. Men kommunen må forstå at å legge ned distriktene ikke er noen løsning, sier Herbjørg Rognmo.

Maktesløs

På Malangseidet skole er FAU-leder Indianne Fjellås både skuffet og opprørt.



– Man føler seg jo totalt maktesløs. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si for at vi skal bli hørt. Skolen her er ikke bare en skole, den er viktig for bygda som helhet. Konsekvensene av nedleggelse vil bli store også med tanke på arbeidsplasser som forsvinner, sier hun.



På Malangseidet skole er de per i dag 24 elever og syv ansatte. Fra nyttår fikk skolen felles rektor og inspektør med Sand skole, også det som et ledd i innsparing.



– For de elevene som bor lengst unna, på Sletta, vil nedleggelse føre til svært lang skolevei. En drøy time på bussen hver vei er ikke noe særlig for et lite barn, sier Fjellås, som har oppfattet signaler fra foreldre som ønsker å se på andre løsninger dersom skolen blir nedlagt.



Det kan for eksempel være aktuelt å søke barna til skolen på Vikran, som for flere ligger nærmere enn Sand.



– Argumentet med at det vil være positivt for ungene med større klasser, forstår jeg ikke. Her på skolen er alle ungene venner på tvers av alder og klassetrinn. Miljøet er veldig godt, og sist skolen var foreslått nedlagt, tok flere av ungene rett og slett til tårene ved tanken på å miste skolen sin.

Fellesmøte

I går kveld møttes FAU på Sand og Malangseidet for å drøfte veien videre.



– Det er ikke slik at bygdene er mot hverandre i denne saka, selv om det kommer flere elever til Sand dersom vår skole blir nedlagt. Ingen ønsker at barna skal få lengre skolevei, sier Fjellås, som håper særlig Arbeiderpartiet vil love det de holdte før valget.



– De gikk til valg på at skolestrukturen skulle forbli uendret. Vi håper de står for det.



Synnøve Jernberg er lærer ved Malangseidet skole og tillitsvalgt i Utdanningsforbundet. Hun har også hatt barn på samme skole og er «vant» til å måtte kjempe for skolen.

– Som lærer i kommunen må jeg jo bare forholde meg til de vedtakene som blir gjort. Og sørge for at prosessen for de ansatte blir slik den skal være, sier hun.



Jernberg sier de ansatte tidlig ble orientert om at alle steiner skulle snus, men at de først mandag denne uka ble klar over rådmannens innstilling til nedleggelse av skolen.

Mindre undervisning

På Sand er det altså foreslått at bassenget ikke skal åpnes igjen, men at elevene skal busses til Moan for svømmeundervisning. FAU-leder Lisa Tollefsen reagerer på at det totalt sett blir mindre undervisningstid for elevene når en hel dag går bort kun til bussing og basseng.



– For det første blir det mindre bassengtid totalt. For det andre betyr det 14 turer til Storsteinnes i året. For dem som bor lengst unna, er det ei strekning på 14 mil tur-retur.



Hun bekrefter at FAU på de to berørte skolene skal i felles møte og mener det er viktig at bygdene nå står samlet.

– På møtet skal vi enes om veien videre. Ingen vil tjene på at vi står mot hverandre.



For at bassenget på Sand kan åpnes igjen, er det estimert investeringskostnader til drøyt 1,2 millioner kroner. Tollefsen etterlyser mer informasjon om hva disse investeringene består i.

– Per i dag vet vi ikke hva det er snakk om som må gjøres med bassenget. Det ble tross alt investert i kloranlegg her så sent som i fjor, og bassenget brukes også som folkebad, sier hun.

Felles rektor

Fra 1. januar i år ble det felles ledelse på Sand og Malangseidet skole. Rektor Roy Arne Myhre er dermed rektor for begge skolene.

– Elevene fra Malangseidet er hjertelig velkommen, men vi håper jo ikke det blir et slikt resultat. Verdien av å ha en skole i ei bygd er større enn man tror. Vi har fokus på barna både på Sand og Malangseidet, sier Myhre, men legger samtidig til at han som rektor må forholde seg til det de folkevalgte til sist lander på.



– Jeg misunner ikke politikerne som må ta valgene. Jeg håper bare at kommunestyret tar seg god tid til å vurdere sakene, at de ikke blir behandlet med harelabb. Så må man også klare å tenke utvikling fremover, slik at det ikke bare blir en negativ spiral med kutt etter kutt.