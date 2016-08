Frykter flere kan gi opp planer om utbedring

REAGERER: Tidligere plan- og næringssjef, Astrid Fjose (lille bildet), reagerer på at tilbygget til det 200 år gamle huset på Sollia ble omtalt som vandalisme. Hun håper ikke dette fører til byggevegring for andre som eier gamle hus. Foto: Terje Tverås

MÅLSELV: Forrige uke ble et tilbygg på et 200 år gammelt hus omtalt som vandalisme. Astrid Fjose håper ikke dette fører til at eiere av eldre hus vil gi opp planer om å utbedre dem til dagens behov.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.