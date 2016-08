Fredrik fikk Tabuprisen

Sammen med de andre deltakerne i NRK-serien «Jeg mot meg» og programleder og psykolog Peder Kjøs mottok Fredrik Stangnes fra Bardufoss denne uka Tabuprisen. Prisen deles årlig ut av Rådet for psykisk helse, til noen som gjennom ord og handling gjør en innsats for å bygge ned fordommer om psykisk helse, bryte tabuer, fremme inkludering, omtanke og åpenhet om psykisk helse. Prisen har tidligere blitt tildelt blant andre Kjell Magne Bondevik og Linnea Myre.

Stolt

Prisen ble delt ut i Fritt Ord sine lokaler i Oslo på onsdag, og Stangnes hadde reist nedover for å ta imot prisen.

– Jeg visste om prisen ei stund på forhånd. Vi fikk vel vite om det mer enn en måned før, men da skulle det være hemmelig, sier han.

Han mener det er en stor anerkjennelse, og veldig deilig å ha fått tildelt en slik pris.

– Det er jo en ære og en anerkjennelse av at vi har gjort noe rett, på en måte. Det viser at det blir verdsatt at jeg har stått fram på TV og åpnet meg om min psykiske helse. At det vi har gjort kanskje har fått bukt med noen tabuer, sier en fornøyd Stangnes.

Har hjulpet mange

Da han meldte seg på serien tenkte han ikke i hovedsak på at han kunne hjelpe andre ved å være med. Da tenkte han mest på å hjelpe seg selv med sin angst og sine depresjoner. Snart et halvt år etter at serien startet på TV og et år etter innspilling, kan han si at han har det veldig bra.

– Nå har jeg det veldig bra. Serien har hjulpet meg, og jeg er veldig glad for at jeg ble med. Jeg har fått venner for livet, og kan kontakte Peder når jeg måtte ønske det. Nå er egentlig alt bare flott, sier han.

At serien har hjulpet mange som sliter med lignende ting som Stangnes gjorde, er han også helt sikker på.

– Det vet jeg fordi jeg har fått mange tilbakemeldinger fra folk. De sier at det er bra at jeg turte å være med og at jeg har hjulpet dem med å være åpne. Så ser de jo at de ikke er aleine, sier han.

Opptrådte

At serien skulle bli så stor som den ble, og at han skulle bli tildelt pris for innsatsen, hadde han ikke trodd for et år siden. Stangnes er musiker og kom i fjor så langt som til semifinalen i Norske Talenter med rap-gruppa Rap4Motion. Det kom nok godt med da han på onsdag åpnet hele prisutdelinga i Oslo med en rap.

– Helt planlagt var det ikke. Jeg og Peder Kjøs hadde sånn delvis avtalt at vi skulle framføre låta «Styggen på ryggen», som jo er introen til serien. Peder spiller nemlig kontrabass. Da jeg kom nedover og var på plass, fikk jeg først beskjed om at vi skulle åpne hele greia, sier han.

Låta ble framført foran kringkastingssjefen, lederen i Rådet for psykisk helse og ikke minst helseminister Bent Høie.

– Det var veldig spennende, og det var veldig mye presse der og sånn. Etter at vi var ferdige, fikk jeg snakke med helseministeren. Han har sett serien og er veldig engasjert i dette med psykisk helse, sier Stangsnes.

– Dette angrer jeg overhodet ikke på at jeg var med på, sier han.