Fredly skole solgt for 550 000 kroner

Bardu kommune ved enhetsleder Johanne Sollid og konstituert rådmann Rita Bjørn bekrefter overfor Nye Troms at eiendommen er solgt for 550 000. Taksten på eiendommen var på 250 000 kroner. Men hvem som har kjøpt den, ønsket ikke kommunen å fortelle.

– Jeg har snakket med kjøper, og vedkommende ønsker at vi venter med å gå ut med navnet til kontrakten er underskrevet, sier Johanne Sollid.

På spørsmål om hvor i offentlighetsloven kommunen finner støtte for å vente med å gå ut med navnet, svarer Sollid:

– Det var kjøper som ønsket dette, og det velger vi å forholde oss til.

Konstituert rådmann Rita Bjørn forteller at kommunen er i ferd med å undersøke saken nærmere for å vurdere om informasjon om kjøper kan offentliggjøres.

– Vi er redd for at kjøper på noen måte skal kunne trekke seg og vil kontrollere dette med megler, sier Bjørn.

Hemmelig

Det var i april i fjor at kommunestyret besluttet å legge Fredly skole ut for salg. I vedtaket framgår det at eiendommen skal selges til høystbydende over takt, og at hvis det ikke lot seg gjøre, skulle den overdras til UL Daggry.

Konstituert rådmann Rita Bjørn forteller at kommunen har henvendt seg til Fylkesmannen også for å avklare hvorvidt Nye Troms har rett til å vite hvem kjøper er. Offentlighetsloven slår fast at den generelle regelen er at enhver har rett til innsyn i dokumenter, journalposter og lignende.

– Det vi har fått beskjed om fra megler, er at han er i ferd med å utarbeide et dokument som skal oversendes kommunen, og når det kommer, vil det bli offentlig, sier Bjørn.

Det er også noe uklart om budet er akseptert av kommunen, hvem som har akseptert budet på kommunens vegne, og hvorfor denne aksepten ikke er journalført i Bardu kommune. Ordfører Toralf Heimdal forteller at han ikke har hatt noe med eiendomssalget å gjøre, og han er ikke kjent med hvem som har kjøpt eiendommen eller til hvilket formål. Da kommunestyret behandlet saken i april, framkom det ei klar forventning om at eiendommen skulle selges til næringsformål. Senterpartiet gikk imot å selge eiendommen og ville heller overdra den til UL Daggry for å sikre at eiendommen kommer bygda til gode. Representanten Rasmus Brandvoll (Sp) henvendte seg til kommunen like før jul og ba om å få kjøpe eiendommen til seg selv, til takst. Han begrunnet dette med et ønske om å bruke eiendommen til å styrke grunnlaget for egen gårdsdrift. Etter det Nye Troms forstår, er denne henvendelsen ikke besvart eller behandlet i kommunen. Brandvoll opplyser imidlertid at det ikke er han som har kjøpt eiendommen. Saksbehandler Frank P. Strømseth var ikke tilgjengelig for kommentar i går.