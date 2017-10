LOKALKJENT: Ole Hörschläger varslet allerede torsdag Vegtrafikksentralen om at det var glatt på veien i det området der ulykka skjedde. Men han ble

ikke hørt. FOTO: MORTEN KASBERGSEN

MÅLSELV: Ole Hörschläger ble ikke overrasket da han så at to militære kjøretøyer hadde kollidert på fylkevei 87 fredag morgen. – Det var bare et spørsmål om tid før det smalt på glatta her, sier han.

