Forventer at folket blir hørt

Målselv-ordfører Nils Foshaug har forståelse for at Fylkesmannen har fått sitt eget oppdrag og derfor kjører sine prosesser. Mandag kommer Fylkesmannen i regionrådsmøtet for Midt-Troms regionråd. Og Foshaug er spent på hva som vil bli lagt fram.

– Generelt forventer jeg at når vi har kjørt lokale prosesser med folkeavstemninger, forhandlinger og konklusjoner, må det respekteres. Hvis ikke må man spørre om prosessen har vært reell. Hvis det viser seg at det bare har vært et skinndemokrati, da blir jeg skuffet, sier Foshaug.

Foshaug poengterer at det er Stortinget og regjeringa som har gitt oppdraget både til kommunene og Fylkesmannen, og at han forventer at Stortinget respekterer de lokale prosessene.

Folkets røst

Bardu-ordfører Toralf Heimdal forventer også at Fylkesmannen ser at kommunen har fått et klart mandat fra folket. Men han påpeker også at de økonomiske konsekvensene for Bardus del må vektlegges.

– Alternativene slo så dårlig ut for oss at selv om vi hadde ønske sammenslåing, ville vi ikke hatt råd til det. Det forventer jeg at Fylkesmannen har med seg. Vi må tenke på innbyggerne, sier Heimdal.

Først i slutten av måneden skal Fylkesmannen legge fram si tilråding for hele fylket. Dermed må Balsfjord-ordfører Gunda Johansen ennå vente en stund med å få vite hva Fylkesmannen vurderer for hennes kommune. Men forventningene hennes er klare.

– Jeg forventer at Fylkesmannen tar hensyn til lokaldemokratiet, og at de i så stor grad som mulig forholder seg til kommunenes utredninger, vurderinger og vedtak. Ellers vil det være meningsløst å ha gjort den jobben kommunene har gjort. Vi har levert materiale til Fylkesmannen, som de har bedt oss om, sier Johansen.

Faglig tilråding

Kommunaldirektør Jan-Peder Andreassen forteller at Fylkesmannen vil legge fram si faglige tilrådning for kommunene i Midt-Troms på møtet.

– Vi bruker regionrådet i Midt-Troms fordi regionrådet har hatt en aktiv rolle i kommunereformarbeidet. Vi vil legge fram det vi ser for oss i utredningsarbeidet, og hva vi vil gå for, sier Andreassen.

Han forteller at målet med møtet med regionrådet er at forslagene som senere skal legges fram, ikke skal komme som noen overraskelse. Dessuten får kommunene på denne måten mulighet til å gi sine tilbakemeldinger.

Ikke nytt kart

Selv om det vil bli lagt fram konkrete forslag for Midt-Troms, sier Andreassen at Fylkesmannen ikke vil tegne noe nytt, fullstendig kart for alle kommunene i Troms. Årsaken til det er at det vil være umulig for kommunene å finne nye konstellasjoner innen fristen som er satt av overordnede myndigheter.

– Men så er det noen områder i fylket der vi mener at kommunene bør vurdere om det er grunnlag for en ny runde, og det vil være tilrådinga vi gir, sier han.

Hvilke endringer som vil bli foreslått for Midt-Troms, vil han foreløpig ikke ut med. Men han påpeker at Fylkesmannen tidligere har sagt nokså klart at det bør skje noe med kommunestrukturen på Senja. For øvrig vil den faglige tilrådninga bli presentert i regionrådsmøtet på mandag.

– Det er viktig å få fram at den tilrådninga vi gir, er ei bestilling fra departementet til oss. Vi skal gjøre dette med bakgrunn i hva kommunene leverer i forhold til målene med reformen. Og våre vurderinger har et litt annet utgangspunkt enn kommunenes, sier Andreassen.

Befolkning og demokrati

Han forteller at Fylkesmannen i sitt utredningsarbeid har vektlagt blant annet utredningene kommunene har gjort med tanke på å bestå som egen kommune.

– En annen side er også demografi, befolkningsutvikling og befolkningssammensetning, sier Andreassen.

Kommunene har gjennomført sine prosesser, og flere av kommunene har hatt egne folkeavstemninger om kommunereformen. Andreassen påpeker at Fylkesmannen også vurderer lokaldemokrati som en faktor, men at resultatene fra folkeavstemningene ikke er noen avgjørende faktor for deres anbefaling.

– Vi vil peke på flere andre forhold, blant annet demokratiske utfordringer. Når det gjelder kommunenes vedtak, er dette allerede rapportert til departementet, så det er godt kjent. Men i bestillinga vår skal vi vurdere opp mot målene for kommunereformen – og da må vi se på hva som gir bærekraftige, robuste kommuner med ei god samfunnsutvikling og godt lokaldemokrati, sier Andreassen.