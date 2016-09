Fortviler over fraværsregel

Fra og med det nye skoleåret har regjeringen innført nye fraværsregler i den videregående skolen. De bygger på at elevene ikke kan ha mer enn 10 prosent udokumentert fravær i hvert av sine fag på skolen. Får de mer enn det, får de ikke karakter i faget. Det nye regelverket har vært mye diskutert i løpet av sommeren og de siste ukene etter skolestart. Blant annet har Elevorganisasjonen gått ut med at de mener ordningen er problematisk og har store mangler.

Forvirrende

Tre elever ved Nordkjosbotn videregående skole forteller at den nye fraværsgrensa har vært et hett tema mellom både elever og lærere etter at skolen startet opp i høst. Elevrådsleder Tim Fonacier, tillitsvalgt i elevrådet Amalie Naimak og nyvalgt russepresident Oddvar Kleveland Leiros mener den nye ordninga har skapt litt kaotiske tilstander på skolen de siste ukene.

– Egentlig er det nok ikke en særlig stor forskjell fra tidligere etter at denne ordningen nå kom, men det har vært gitt for lite informasjon. Jeg har venninner som har kommet syke på skolen fordi de ikke har visst hva de skal gjøre eller om de kan ta seg råd til å være hjemme, forklarer Naimak.

De frykter at utfallet kommer til å bli at elever kommer på skolen selv om de ikke er friske nok til å være der.

Legeerklæring

I praksis er det ikke noe dokumentasjonskrav de første ti prosentene en elev er borte i et fag. Da er det ikke noe behov for at eleven skal gå til legen for å få legeerklæring. Ikke før man har oversteget de ti prosentene. Ingen av de tre tredjeårselevene har vært syke ennå, men mener det kommer til å bli noe mer utfordrende enn vanlig å være syk.

– Blir man syk, må man jo komme seg til legen for å få en legeerklæring. Det er gjennomførbart for dem med sertifikatet, men egentlig en ordning som er ganske distriktsfiendtlig. Det er ikke bare å komme seg til lege, og mange har fastlegen sin i hjemkommunen sin, ikke i Balsfjord, sier de tre elevene.

De undrer seg også over hvor syke de egentlig må være for å få en legeerklæring.

– Og om vi bare melder fra om sykdom selv i starten, og deretter blir syke på våren, men ikke syke nok til at legen vil skrive ut erklæring. Hva gjør vi da? spør de seg.

Å holde oversikt over hvor mye fravær de til enhver tid har i de enkelte fagene, mener de også at kan komme til å bli problematisk.

I utgangspunktet positive

De tre elevene mener det store problemet med ordningen til nå er at de ikke har fått god nok informasjon om hvordan den fungerer og hvordan den skal håndheves. Alt det andre ordner seg på et vis.

– I utgangspunktet er vi for en fraværsprosent. Det er helt greit å stille krav til elever. Det er bra at det ikke er fritt fram og at elevene skal vite at man har møteplikt. Mange kan nok ta litt lett på det, sier elevene.

De mener nemlig at forskjellene fra tidligere skoleår ikke er så stor.

– Poenget nå er bare at fraværet må dokumenteres. Det blir litt mer ansvar og litt mer styr, men det er noe man bør klare å få taket på etter hvert.

Vil vise skjønn

Rektor ved Nordkjosbotn videregående skole, Bjørn Martin Sivertsen, er glad for at elevene ved skolen har reflektert rundt fraværsgrensa. Som rektor ser han på den som en fin øving til arbeidslivet, men også en ordning som krever mer ansvar og arbeid fra elevene. Han er enig med elevene i at systemet med legeerklæring kan være et usikkerhetsmoment for elevene nå i starten og ser at det må samarbeides mer enn før mellom elev og lærer for å få til nødvendigheter som kjøretimer.

– Vi må prøve å være fleksible, og det skal vi også være så lenge elevene viser at de selv tar ansvar og at de ønsker å få en karakter i faget det er snakk om, sier Sivertsen.

Ledelsen på skolen har muligheten til å bruke skjønn fram til elevene har bikket 15 prosent fravær i et fag.

– Vi skal gjøre individuelle vurderinger og være fleksible der det er mulig å bruke andre ledige fritimer og stunder til å jobbe. Bare elevene er villige, ordner det meste seg til slutt, sier Sivertsen.

Han forteller at fraværet fra skolen i Nordkjosbotn generelt har vært ganske lavt, slik at det foreløpig er vanskelig å si noe om fraværet har gått ned denne høsten som følge av den nye ordninga.