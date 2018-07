USAs forsvarsminister: – Norge gjør mer enn forventet

BESØK FRA USA: Lørdag besøkte USAs forsvarsminister James Mattis Norge. Her er Mattis sammen med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H). Foto: Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

USAs forsvarsminister James Mattis roste Norges innsats for NATO under sitt besøk i Oslo. Han påpekte spesielt Norges betydning for alliansen i nordområdene.