Tar Senterparti-lederen med til Målselv

INGEN KAKEFEST: Det blir sannsynligvis verken tilbakelent holdninger eller kakefest, når stortingspolitiker Sandra Borch mandag tar med seg Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til et av områdene de fikk flest stemmer ved valget for et år siden. Da er det forsvarskampen det skal handle om. FOTO: Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix