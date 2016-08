Skal forsvare Troms på 25 minutter i Stortinget

KAMPKLAR: Målselvordfører Nils Foshaug (t.v.) og barduordfører Toralf Heimdal er blant Troms-politikerne som i morgen skal argumentere for Tromsdokumentet overfor Stortingets utenriks- og forsvarskomité. Her er de to avbildet med Tromsdokumentet i forbindelse med LO-lederens besøk på Bardufoss for halvannen uke siden. Foto: Kari Anne Skoglund