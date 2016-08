Mener forsvarssjefen forleder Stortinget

Det sier barduordfører Toralf Heimdal til Nye Troms. Sammen med ordførerkollegaen i Målselv, Nils Foshaug, går han i strupen på forsvarssjefen etter et innslag på Dagsrevyen tirsdag.

«Feilen forsvarssjefen og den øvrige forsvarsledelsen nå forleder Stortinget til å gjøre, er å flytte 339 skvadron og samle dens 18 Bell 412-helikoptre på Rygge. Vi tar hardt i, og skriver forleder, for vi kan ikke se at det er med redelige, fagmilitære fakta denne taktiske forflytningen begrunnes. Det er med argumenter som ikke holder vann, verken militært, politisk eller økonomisk», skriver Heimdal og Foshaug.

Bakgrunnen

Bakgrunnen for at ordførerne fikk akutt skrivekløe etter Dagsrevy-innslaget, er forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen argumenter for den foreslåtte flyttingen av 339 skvadron fra Bardufoss til Rygge. Både i forsvarssjefens fagmilitære råd og regjeringas foreslåtte langtidsplan for Forsvaret blir Hærens helikopterstøtte foreslått flyttet til Rygge for at Bell 412-helikoptrene skal bli benyttet for spesialstyrkene og i terrorberedskap.

– Spesialstyrkene har behov for mobilitet og en evne for å kunne gå inn i skarpe operasjoner direkte på mål. Det mener vi de gjør best med bruk av 412-helikoptrene. Skal vi gjøre det på en tilfredsstillende måte, må vi kraftsamle dem her på Østlandet hos spesialstyrkene. Vi oppnår i tillegg den effekten av å ha en kapasitet som kan være til støtte for politiet når de har behov i forbindelse med kontraterror, sa han til NRK.

Logikkbrist for ordførerne

Det er flere grunner til at ordførerne mener at argumentene har vesentlige svakheter og går så langt som å kalle dem feilaktige. Den ene begrunnelsen er at det i dag står ni helikoptre på Rygge, og blir regjeringas forslag vedtatt, vil seks av de ni helikoptrene som i dag er på Bardufoss, bli stallet.

– Da blir det ikke noen spesiell kraftsamling og økning sammenlignet med dagens nivå, sier Foshaug.

Det neste argumentet er at helikoptrene ikke skal flyttes dit hvor spesialstyrkene er.

– Det er en logisk brist med argumentet. Spesialstyrkene befinner seg på Rena. Det er en timers flytur fra Rygge hvor helikoptrene er, så skal de fly et en halvtime tilbake. Skal spesialstyrkene bidra til kontraterror i sentrale østlandsområder, må de først fly og hente dem på Rena. Da blir beredskapen på en time fort spist opp, sier han.

– Et kynisk argument

Det de reagerer aller sterkest på, er at argumentet stadig blir underbygget med frykten for nye terrorangrep.

– Vi vet egentlig ikke hva oppgavene til spesialstyrken er, men slik jeg har forstått det, har de først og fremst oppgaver som er i utlandet. Det er politiet og justissektoren som skal bekjempe terror, og jeg er helt enig i at beredskapen der må opp, Heimdal.

Heimdal sier han opplever argumentene om kontraterror er rent taktiske.

– Jeg mener han bruker det som et vikarierende motiv. Vi mener det blir brukt for å dekke opp for et ønske om å bygge opp rundt Luftforsvarets ledelse på Rygge, og det syns jeg er forkastelig. Han spiller på et kynisk, taktisk argument som skaper frykt, sier Heimdal.

Han viser til at helikopter ikke ville hatt noen nyttefunksjon ved et terrorangrep likt dem vi har sett i Europa de siste årene.

– Ser vi til terrorangrepene som har vært i Frankrike, ville ikke helikoptrene hatt noen funksjon selv om de var klare på minuttet, sier han.

Frykter for Hæren

De to ordførerne mener at den beste bruken av de 18 Bell-helikoptrene er at ni av dem fortsetter å gjøre jobben de i dag gjør på Rygge. Og ikke minst, at ni av dem fortsetter å være Hærens helikopterstøtte.

– Vi er enig i at spesialstyrken må ha helikopter, men det må også Hæren ha. Vi mener spesialstyrkene trenger helt andre helikoptre enn Bell 412, og det burde kanskje også Hæren hatt. Men den såkalte styrkinga i østlandsområdet svekker beredskapen i nord og Hærens mobilitet, sier Foshaug.

– Har vi ikke helikopterstøtte til Hæren, har vi ikke lenger en hær. Da blir spesialstyrkende den eneste landmakta vi har igjen, sier Heimdal.

Forsvarssjefen sier han gjør jobben sin

Nye Troms har vært i kontakt med forsvarssjefens pressevakt. Vi har oversendt leserinnlegget for å gi forsvarssjefen anledning for tilsvar i saken. Vi sendt følgende spørsmål til forsvarssjefen: Var forsvarssjefens deltakelse i Dagsrevyen 30. august politisk planlagt slik ordførerne hevder? Var det en militær manøver for å forhindre et flertall mot regjeringas forslag om å flytte 339 skvadron fra Bardufoss og som helikopterstøtte for Hæren, slik ordførerne hevder? Henvendte forsvarssjefen seg, slik ordførerne hevder, primært til Aps stortingspolitikere? Ordførerne mener at forsvarssjefens argumenter angående flytting av 339 skvadron forleder Stortinget. Det fordi de ikke kan se det de kaller redelige, fagmilitære fakta som begrunnelse for flyttinga av 339 skvadron. Har ordførerne et poeng, eller er det de som tar feil? Ligger det reelle fagmilitære eller sikkerhetspolitiske begrunnelser bak forslaget av å flytte 339 skvadron, og er det skivebom av ordførerne å hevde det motsatte? Hva syns forsvarssjefen om at to ordfører i Indre Troms gå så hardt ut mot hans begrunnelser fra nevnte Dagsrevy-sending? Og Hvordan vil dere imøtegå ordførernes tre argumenter som de mener beviser sitt standpunkt?

Her er svaret vi fikk fra forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen:

Forsvarssjefens rolle er å gi de politiske myndigheter fagmilitære råd. Dette gjorde jeg gjennom mitt fagmilitære råd som ble levert forsvarsministeren 1. oktober i fjor. I dette rådet ga jeg også et rasjonale for min anbefaling om å samle Bell-helikoptrene på Rygge til støtte for spesialstyrkene. Min hensikt med å kommentere helikopterspørsmålet denne uken var nettopp å minne om anbefalingen i det fagmilitære råd, da dette er et viktig utgangspunkt for den politiske debatten som pågår. Det jeg har anbefalt, er å samle de to Bell 412-avdelingene og dedikere dem til beredskap for spesialstyrkene og politiet, basert på Rygge. Vi har i dag ikke en tilstrekkelig helikopterkapasitet tilgjengelig for å ivareta de operative behovene for både Hæren, våre spesialstyrker og støtte til politiet. Dagens miljø er ikke robust nok til å operere fra to forskjellige steder. Våre spesialstyrker er en strategisk viktig ressurs som skal kunne virke i hele konfliktspekteret i tillegg til å være en nasjonal ressurs til støtte for politiet ved et terroranslag. Vi må derfor prioritere. Betydningen av spesialstyrker i dagens komplekse trusselbilde har økt betydelig. Jeg har derfor tatt et strategisk valg og prioritert helikoptrene dit hvor jeg mener de vil gi best operativ evne for nasjonen som helhet.