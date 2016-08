Fikk mange spørsmål om helikopterbasen

PÅ TINGET: I går ble forsvarsutredninga fra Troms-miljøet lagt fram for Stortingets utenriks- og forsvarskomite. Målselv-ordfører Nils Foshaug (nærmest) er godt fornøyd med innsatsen til Troms-delegasjonen. Bardu-ordfører Toralf Heimdal talte varmt for både investeringer i Hæren og videreføring av hovedbasen for helikopter. (Arkivfoto: Kari Anne Skoglund)