Avduket Lynx-monument i stillhet

Forrige uke var sjef Luftforsvaret, brigader Tonje Skinnarland, blant annet på Bardufoss for å møte sine ansatte på 139 luftving og for å avduke monumentet av Lynx-

helikopteret som gikk ut av tjeneste i 2014. Allerede for fem år siden skrev Nye Troms for første gang om 139 luftvings ønske om å plassere et Lynx-helikopter på sokkel på Bardufoss etter å ha blitt tatt ut av operativ drift. Forsvarsmuseet i Oslo har tidligere uttalt at det ikke er en anbefalt måte å ivareta kulturarven på. Kystvakthelikoptrene har vært stasjonert på Bardufoss i 33 år, og 9. desember 2014 fløy det siste norske Lynx- helikopteret fra Bardufoss for siste gang. Luftforsvaret jobbet for å få gjennom sin idé om et Lynx-monument på Bardufoss, og onsdag forrige uke ble altså helikopteret avduket. Dette uten medias tilstedeværelse. Nye Troms henvendte seg i går til Luftforsvaret for å få rede på hvorfor ingen medier var invitert, og om dette har med langtidsplanen å gjøre.

Ifølge kommunikasjonssjefen i Luftforsvaret, major Stian Roen, var sjefen for Luftforsvaret på besøk i Midt-Troms 4. januar hovedsakelig for å åpne det nye skolebygget ved Luftforsvarets stasjon Sørreisa. Det ble også gjort med media til stede.

«Anledningen ble også benyttet til å møte Luftforsvarets ansatte på Bardufoss. Her ble det gjennomført møter med de ansatte ved 139 luftving og deres avdelingstillitsvalgte fra arbeidstakerorganisasjonene. Disse møtene foregikk, som normalt for interne møter, med bare Luftforsvarets personell til stede», skriver Roen i en epost til Nye Troms.

Når det gjelder avdukinga av Lynx-en, framhever Roen at 139 luftving valgte å benytte anledninga til å få sjefen for Luftforsvaret til å avduke helikopteret. Noe som ifølge han var et kort innslag under besøket på Bardufoss.

«Tiden under besøket ble prioritert til å møte ansatte. Luftforsvaret er generelt positive til omtale og mediedekning, men vil normalt gjennomføre interne møter mellom ledelsen og ansatte uten media til stede», skriver majoren.

Fikk ikke komme på møte

Hovedformålet med luftforsvarssjefens besøk på Bardufoss var for å orientere 139 luftvings ansatte om iverksettingsbrevet i forlengelse av langtidsplanen. Rett før jul la Forsvarsdepartementet fram sitt Iverksettelsesbrev til forsvarssektoren for langtidsplanperioden 2017–2020. Her kom det blant annet fram at nedleggelse av 139 luftving på Bardufoss skal forberedes, og at 339 skvadron skal lokaliseres til Rygge. Områdetillitsvalgt i Norges offisersforbund, Pål B. Nygaard, sendte på forhånd en forespørsel direkte til Skinnarland om å få delta på orienteringsmøtet. Dette fikk han avslag på, med den begrunnelse at møtet var forbeholdt luftforsvarssjefens ansatte. Dette er andre gang i Nygaards 27 år som områdetillitsvalgt at han har fått avslag på sitt ønske om å delta på møter.

– Jeg forstår ikke rasjonelle bak hvorfor man ikke ønsker tillitsvalgte med. Jeg forstår ikke hvorfor man legger seg på den linja, men det er kanskje et tegn i tida, sier Nygaard.

I grenseland

Han mener det er viktig for også han å delta på slike møter for å få utvekslet informasjon og på den måten ha et bedre ståsted for å mene ting. Han viser til at dette er i henhold til hovedavtalen i staten og mener det er i grenseland å stenge bort tillitsvalgte.

– Jeg har forventning til at våre militære sjefer som argumenterer høyt og varmt om omorganisering i både skriftlig og muntlig form, er så rakrygget at man faktisk tør å møte de ansatte og tillitsvalgte for å høre på og få tilbakemelding på de forslag som er lagt fram, sier Nygaard.

Han viser også til at statsråden og statssekretæren var i området før jul uten å komme innom 339 skvadron for å møte de ansatte.

– Jeg registrer det og liker ikke hvis det skal bli den nye melodien, sier Nygaard.

De tillitsvalgte for de ansatte lokalt var til stede på orienteringsmøtet, men Nygaard viser til at han skal serve både de tillitsvalgte og medlemmer i Luftforsvaret. Derfor mener han det er viktig at også han er representert på et slikt møte.

– Kanskje de frykter at noen utfordrer dem faglig, sier Nygaard.

Han understreker at de tillitsvalgte lokalt har god faglig ballast, og at de har fortalt at det ble stilt litt spørsmål og gitt svar under møtet. De har dog ikke hatt så god tid til dette, da sjef Luftforsvaret hadde et stramt program.

– Man har som regel aldri tid til ordentlig meningsutveksling. Det er en taktikk hvor de har dårlig tid med plass til et par spørsmålsstillinger før de haster videre, sier Nygaard.