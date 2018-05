Forlanger friske forsvarsmillioner i revidert budsjett

VIL HA PENGER: Aps forsvarspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt (t.v.) inngikk før jul en avtale med de fire ikke-sosialistiske partiene om landmaktsproposisjonen. Nå må avtalen følges opp med penger i revidert budsjett, krever Huitfeldt. FOTO: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Selve forutsetningen for at Ap ble med på en avtale om Hæren og Heimevernet, var at pengene kommer i revidert budsjett, slår partiet fast.

For å se hele dette innholdet må du ha et gyldig abonnement.