Foreslår ny gangbru

Ønsket om å gjøre gang- og sykkelveien fra Moen til Bardufoss er å finne i flere av Målselv kommunens langsiktige mål og planer. Nå ser det ut til at ønsket skal gjøres til en mer konkret plan. Kommuneadministrasjonen vil starte prosjektet med å søke om prosjektmidler fra Klimasats, støtteordninga for klimasatsing i kommunene. Det er en sak som plan- og næringsutvalget møter førstkommende tirsdag.

Uten budsjett

Rådmannen tilrår politikerne om å vedta at kommunen støtter regjeringas arbeid i forbindelse med omstilling til et lavutslippssamfunn, og å søke om støtte til prosjektet som vil knytte eksisterende gang- og sykkelnett mellom Moen og Fossmo. For at prosjektet skal bli en realitet, er planen å bygge gang- og sykkelveien videre fra Moen til Fredriksberg, bygge gang- og sykkelbru over Målselva til Fleskmoen og knytte den videre gang- og sykkelveien til samferdselsnettet som allerede eksisterer på Andslimoen for de myke trafikantene. Veinettet er også planlagt å gå videre fra den eksisterende som slutter ved Bardufoss flyplass, til Fossmo. Det foreligger verken noe budsjett for prosjektet eller informasjon om økonomiramma for søknaden til Klimasats i saksdokumentet. Det framkommer heller ikke om grunneierne som blir berørt av ei eventuell gang- og sykkelnettutvidelse, har fått presentert planene eller er forespurt om muligheten for bruk av grunnen.

Kortere for myke trafikanter

Det er flere grunner til at kommunen ønsker å realisere gang- og sykkelveiprosjektet nå.

«I forbindelse med omlegging av dagens høyspent planlegger Troms Kraft å kable ledningene i jord langs fylkesvegen fra Fossmo til Bardufoss. Det vil være en stor samfunnsmessig gevinst at det i denne sammenheng legges opp til etablering av gang- og sykkelsti på denne strekningen, slik at disse tiltakene kan samkjøres», skriver saksbehandler Frode Herje Løwø.

I tillegg til at syklister og andre mosjonister med dette prosjektet kan få en tryggere ferdselsåre fra Bardufoss til Moen enn E6, vil traseen gjøre veien tre kilometer kortere for de myke trafikantene.