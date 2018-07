Forbereder rivning av Didriksengården

FOR SALG: Didriksengården på Storsteinnes vil fortsatt være mulig å kjøpe de neste to månedene, dersom man flytter den selv. Etter det kan bygget jevnes med jorda. Foto: Maiken Kiil Kristiansen

STORSTEINNES: For et par måneder siden ble Balfjord kommune, historielaget og Tine Meierier enige om å legge Didriksengården ut for salg. Så langt har ingen slått til, og forberedelsene til rivningen har begynt.