Forberedelsene i full gang før bakkeløpet

DISKUTERER: Per Christian Håveødegård, Per Broen og Jan Helge Nilssen diskuterer praktiske ting. Foto: Torbjørn Kosmo

MYREFJELL: Det skal ikke stå på innsatsen under forarbeidet i Målselv fjellandsby. Der jobbes det iherdig for å passe på at alt er i sin skjønneste orden til bakkeløpet.