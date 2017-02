GJØR TILTAK: Det er målt for høye radonverdier i totalt fire leiligheter i Infanteriveien og Magasinveien på Setermoen. Leilighetene er tre år gamle, og det blir nå iverksatt tiltak for å få ned radonverdiene. Bildet viser et leilighetsbygg i Infanteriveien.

SETERMOEN: Fire leiligheter som Forsvarsbygg overtok i 2014, har for høye radonverdier. Det til tross for at de ble bygd med radonsperrer.

For å lese hele denne artikkelen må du ha et gyldig abonnement.