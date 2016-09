Føler seg trakassert av ordføreren

Det var i det aller første møtet i Balsfjords nye levekårsutvalg at ordfører Gunda Johansen kom med en uttalelse angående læringskulturen i kommunen. Levekårsutvalget skulle gjennomføre en øvelse der de skulle se på styrke og svakheter ved balsfjordskolen og plassere punktene de kom fram til i forskjellige kategorier. Ordføreren er ikke en del av levekårsutvalget, men har talerett der. Hun nevnte at hun synes det å ha en god og fruktbar læringskultur er viktig for å få gode resultater i skolen. Hun trakk også fram noe hun mente var et grelt eksempel på at balsfjordskolen ikke alltid har en læringskultur som er god.

Landbrukskommune

Ordføreren uttalte i møtet at hun mener det er en oppfatning som har blitt uttalt i skolen, om at Balsfjord er en landbrukskommune, og at man dermed ikke kan vente at mange av elevene er så engasjerte i skolen fordi de skal jo bli bønder uansett.

– Dette er et grelt eksempel som spesielt er rådende på Storsteinnes skole. Ennå hører man at dette uttales av lærere og ledelse, og da er det vanskelig å ha en positiv tilnærming til læring, sa Johansen under møtet i levekårsutvalget.

Uttalelsen kom altså i forbindelse med en øvelse der Johansen oppfordret til at læringskultur ble satt fokus på.

Dårlig lederskap

I etterkant av møtet har ordførerens uttalelse fått flere ansatte ved Storsteinnes skole til å reagere kraftig. Ulike fagforbund og øvrige ansatte ved skolen går hardt ut mot ordføreren i et leserinnlegg i dagens avis.

– Det er representanter for alle de tre fagforeningene som har skrevet under på dette, men jeg vil si at 90 prosent av personalet er enig i ordlyden, sier Ketil Stokkan til Nye Troms.

Stokkan er lærer ved Storsteinnes skole og hovedtillitsvalgt for Skolenes landsforbund i Balsfjord.

– Vi i kollegiet har flere ganger blitt oppfordret til å sitte i ro i båten og gå tjenestevei. Da synes jeg at våre overordnede også må gjøre det, og ting bør løses på lavest mulig nivå, ikke gjennom media, sier Stokkan til Nye Troms.

I leserinnlegget henvises Gunda Johansen til som en ordfører til besvær, og de ansatte mener at ordføreren utviser dårlig dømmekraft og behandler de ansatte dårlig.

– Det vi mener er ugreit, er at informasjonen som skal flyte til hennes ansatte, først går ut i media, og at en enhetsleder som ikke lenger jobber her, blir sitert, hevder Stokkan.

Han viser også til at det er gjort mye forskning og mange undersøkelser på skoleresultater knyttet opp mot by eller bygd, og han mener det ikke er til å stikke under stol at resultatene er best i bykommunene.

Står på sitt

Ordfører i Balsfjord kommune, Gunda Johansen, forteller at hun skjønner at mange av de ansatte i balsfjordskolen ikke kjenner seg igjen i holdningene som hun uttrykte bekymring for under møtet i levekårsutvalget.

– Jeg både håper og tror at dette er noe som ikke alle kjenner seg igjen i. Mange har sikkert verken tenkt eller uttalt noe lignende som dette, sier Johansen.

Hun hevder likevel at holdninger som dem hun viste til i møtet, er noe hun har hørt lærere og ledere gi uttrykk for ved flere anledninger.

– Hadde dette vært noe som jeg hadde hørt én gang eller dratt ut fra en diskusjon, hadde det vært en ikke-sak, men dette er noe som jeg har hørt selv gjentatte ganger. Da blir man bekymret for om dette er en holdning som sitter i veggene på skolen, sier Johansen.

Johansen sier hun fortsatt står inne for bekymringen hun uttrykte under møtet for to uker siden.

– Jeg mener at motivasjonen må komme fra de ansatte i skolen, og det gjelder alle skolene. Det er der motivasjonen må skapes og formidles videre til elevene. Jeg er veldig opptatt av læringskultur og grunnlaget for læring. Hvis min uttalelse kan bidra til at man øker bevisstheten rundt en slik kultur, der holdninger er at det på grunn av at vi er en landbrukskommune skal være lavere interesse for læring, så synes jeg bare det er bra. Man skal øke bevisstheten for ei slik holdning, sier Johansen til Nye Troms.

Egen regning

Lederen i levekårsutvalget, Kurt Klaussen, mener at ordførerens uttalelse får stå for hennes egen regning.

– Det med læringskultur kom opp i en spotanalyse som vi gjennomførte i levekårsutvalget. Det vi valgte å si om læringskulturen, var at det er en svakhet om man ikke har en god læringskultur og en styrke om man har det, sier Klaussen.

Han sier utvalget også har fått kritikk fra skolen, fordi status for balsfjordskolen ble diskutert uten representanter fra skolen til stede.

– Hadde vi hatt representanter fra skolen til stede, måtte vi utsatt saken til politisk behandling, noe som ikke ville vært hensiktsmessig. Vi ønsker mest mulig innspill fra skolen, men det er vanlig prosedyre å behandle slike rapporter slik som vi har gjort det nå. Vi ønsker imidlertid i levekårsutvalget å behandle saker på en litt utradisjonell måte for ikke å bare være et avlastningsutvalg for formannskapet, sier Klaussen.