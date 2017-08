Føler seg presset ut av svensksamene

BYGGER NÆRT HYTTEVEGGEN: Siri Fjellvang Tobiassen (innfelt) opplever at hytta hun disponerer blir omringet av svensksamiske gjeterhytter. Dette skuret ble satt opp forrige uke, og ifølge Fjellvang Tobiassen er det klargjort for hyttebygging rundt 50 meter fra familehytta. FOTO: Per Åke Heimdal, Bardu kommune/Privat