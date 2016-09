Flere nyansettelser i Balsfjord kommune

Under forrige ukes formannskapsmøte i Balsfjord kommune ble politikerne orientert av rådmannen om de nye ansettelsene som er gjort i kommunen den siste tida. I løpet av sommeren har flere forskjellige stillinger vært lyst ut. Til tre kommunale stillinger var det hele 45 søkere å plukke og velge i. Det er rådmann Ellen Beate Lundberg fornøyd med.

Mange søkere

– At det var så mange søkere, har vi vært svært heldige med. Jeg har kommunisert i organisasjonen at man skal ha is i magen når man rekrutterer. Det hadde vi denne gangen, og det lønte seg, forklarer Ellen Beate Lundberg.

Det var 12–16 søkere på hver av stillingene, og noen søkte på mer enn en stilling. Å ha flere stillinger som dette å lyse ut i én omgang synes Lundberg er en stor fordel. Det er ikke ofte det lar seg gjøre, men hun mener det var en stor fordel denne gangen.

– Nå føler jeg meg sikker på at vi har rett folk på rett plass, sier Lundberg til Nye Troms.

Nye stillinger

Den ene stillinga som kommunen nå har ansatt i, er ei helt nyopprettet stilling som prosjektleder for sentrumsutvikling i kommunen. Denne stillinga blir besatt av Arne Rydningen.

– Vi er veldig glad for at han har takket ja. Han er godt kvalifisert og har jobbet med plan hele sitt liv. At dette vil føre til ei bedring på plan og forvalting, har jeg stor tro på, sier Lundberg.

I tillegg er det besatt ei stilling som fagansvarlig for vei og havn i Balsfjord kommune. Denne stillinga er det Arnt Hanssen som er tilbudt og som har takket ja til.

– Han kommer opprinnelig fra Malangen, men har holdt til i Tromsø i mange år. Der har han vært ansatt i Tromsø havn, hvor han har hatt driftsansvar for både havn og vei, sier Lundberg.

Hun mener han er riktig mann for jobben, og at det skal bli bra for Balsfjord kommune igjen å ha noen med denne kompetansen i kommunen. Balsfjord har tidligere hatt ansatt en person med fagansvar for vei, men på dette området har det det siste året vært hentet inn ekstern kompetanse.

– Det vil helt klart være en fordel for oss å ha denne kompetansen internt i organisasjonen, sier Lundberg.

Den tredje stillinga som har vært ledig, er et vikariat som er besatt ved hjelp av omrokeringer internt.

Akilles

Det å få inn ny og etterlengtet kompetanse samtidig som kommunen i disse dager får på plass en ny kommunalsjefstilling, mener rådmannen er å satse på kontinuitet i enhetsledelsen til planenheten, som ikke har vært der tidligere.

– Tidligere har det til dels vært høy turnover av både personell og lederskap, og det har vært uheldig, sier hun.

Nå mener hun at brikkene faller på plass, også fordi politikerne har hatt fokus på å styrke plansida og et fokus på hvilken nøkkelrolle planavdelinga spiller i kommunen.

– For å løse utfordringer må vi ha tilstrekkelig med ressurser med tilstrekkelig kompetanse. I Balsfjord har plansida vært en akilleshæl som nå gripes fatt i, sier Lundberg.