SAMSPILL GIR LÆRING: Rektor Bjørn Martin Sivertsen (t.v.), tror den nye satsinga "Samspill gir læring" vil føre til at enda flere fullfører videregående skole innen fem år. Her sammen med avdelingsleder for yrkesfag, Bjarne Luneng. Arkivfoto. FOTO: Vera Lill Bjørkhaug