Finnmark vil parkere sammenslåing til folket har talt

FIKK STØTTE: – Jeg er nesten rørt, sa fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) etter at fylkestinget i Finnmark sa nei til sammenslåing med Troms, ja til folkeavstemning om sammenslåingen og samtidig krevde at prosessen inntil videre legges på is. FOTO: VIDAR RUUD/NTB SCANPIX