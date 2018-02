Finner seg ikke i å måtte vente helt til våren

LEI: Daglig leder Jan Roar Nordli og driftsleder Kim Olav Nordli i JR Nordli & sønner transport AS mener kommunen ikke kan gjemme seg bak et pågående reguleringsarbeid. De krever nå fortgang i besvarelsen på deres og Mestas byggesøknad for en lagerhall på industritomta de eier på Andslimoen.

MÅLSELV: JR Nordli & sønner transport AS reagerer kraftig på plan- og næringsutvalgslederens forklaring på hvorfor svaret på byggesøknaden for et 800 kvadratmeter stort lagerbygg på Andslimoen drar ut i tid.

