Feirer 100 år som bygdelag

En høstdag i 1916 ble bygdelaget på Målsneshalvøya og Navaren etablert.

– Det var en tid midt i 1. verdenskrig, og det var ufred i verden. Vi vet ikke nøyaktig hvorfor den ble opprettet, men kanskje var det nasjonalfølelsen som spilte inn, sier Knut Helge Grimstad.

Han skal holde historisk kåseri på jubileumsfeiringa og har i den forbindelse gått gjennom bygdelagets gamle protokoller. Fra begynnelsen av århundreskiftet og fram til 1920 ble det opprettet mange lag og foreninger i landet. Målselv var intet unntak. Det var stor aktivitet i kommunen, og lagene hadde også kontakt seg imellom.

– De hadde vel mer overskudd til å være litt sosiale. De hadde ikke så mange tilbud på den tida, det var jo verken radio eller TV, og få aviser, sier Grimstad.

Da som nå var bygdelaget et lag som talte lokalbefolkningas sak, men som også møttes i sosiale sammenkomster. Blant annet fikk de tilsendt kasser med bøker som de lånte ut til dem som ønsket dem. Det ble arrangert diskusjonskvelder, og de hadde komiteer som utarbeidet emner som skulle diskuteres. Sigarettrøyking, helgedagsfreden og målform var noen av temaene som ble tatt opp i bygdelagets tidligste år.

– De skulle skaffe sangbøker til laget, og da ble målformen diskutert. De endte opp med riksmål, sier Grimstad.

De hadde også sin egen form for avis hvor folk kunne sende inn bidrag, også ble disse lest opp på kveldene. Engasjementet var stort, og bare fire år etter sin start hadde bygdelaget klart å samle inn nok penger til å bygge ungdomshus. I 1920 ble det innviet, og det ble brukt til både møter og sosiale sammenkomster.

– Det var rent sosiale tiltak med fester, sang, dans og lek. Ved fest skulle mannfolkene betale én krone, mens kvinnfolkene skulle ha med litt god mat, sier Grimstad og ler.

Han kan fortelle at aktiviteten til bygdelaget har gått i bølgedaler i løpet av disse 100 årene, men at det har vært bra aktivitet de siste ti årene. Det er han glad for.

– Det er viktig å ta vare på kulturen, sier han.

Opprettholde tradisjonene

Det er leder i Bygdelaget Samhold, Stig Magne Hagen, enig i.

– VI er en tradisjonsbærer og holder på de gamle tradisjonene. Det er viktig å ta vare på kulturen på halvøya, sier han.

Blant annet holder de julegudstjeneste sammen med menigheta siste søndag i advent. Juletrefesten er også populær, og gamle og unge går sammen rundt juletreet. Men der får ikke barna brus.

– Fra gammelt av ble det kokt sjokolade, så vi serverer varm sjokolade og kaffe. Den tradisjonen holder vi på, sier Hagen.

For 100 år siden var det kystlinja som ble brukt til transport, og Målsnes var et sentralt handelssted med eget 17. mai-tog og kor. Nå er bygdelaget et samlingssted for fastboende og hyttefolk som skaper liv og røre sammen.

– Vår merkevare er at vi er tilgjengelige for små og store, og vi lager aktiviteter som passer for alle, sier Hagen.

De siste årene har de også hatt et integreringsprosjekt, hvor de har invitert innvandrere i bygda på fjelltur. Hagen mener bygdelag og grendelag har en viktig misjon i bygdene. Bygdelagene tar ansvar og fremmer saker som angår innbyggerne i bygda, og for Målsnes sitt vedkommende har vann, vei og mobildekning vært viktige saker.

– Gjennom å ha en organisasjon som bygdelaget i ryggen, føler vi at vi blir hørt lokalt i kommunen og også utover i fylket, sier han.

DAB-dekning

Nå er DAB-dekning det nyeste punktet på agendaen. Til neste år skal FM-nettet stenges til fordel for DAB. I den forbindelse har Bygdelaget Samhold tatt en sjekk på Målsneshalvøya og Navaren for å se om det er grei dekning via den digitale radiosendinga. Det er det ikke.

– Det er noen hull der, det er flere som ikke får inn DAB. Så da må vi si ifra. Det er både hyttefolk og fastboende som liker å høre på radio, og det må de få kunne gjøre også når FM-nettet er avstengt, sier Hagen.

Han har derfor sendt epost til NRK for å gjøre dem oppmerksom på den dårlige dekninga og utfordrer dem til å sikre leveransen av gode signaler også til Målsnes.

Samler bygda

Per i dag består bygdelaget av 100 medlemsfamilier, og Hagen forteller om stor dugnadsånd og stå på-vilje hos medlemmene. Men det koster likevel å drive et bygdelag, blant annet må strøm og forsikringer på byggene betales. Bygdelaget bestemte seg derfor for å arrangere Sommerdagan på Målsnes.

– Det er blitt utviklet til et kjent og kjært konsept. Sommerdagan har vært med på å sette Målsnes på kartet og skape sommerglede for dem som er der. Mange utflyttere kommer hjem til familie og venner under Sommerdagan, sier Hagen.

Hagen beskriver et heftig arbeid både før og under arrangementet, og som belønning bruker de å ha en høstfest for medlemmene i Samhold. Men i år blir det jubileumsfest i oktober for å feire et bygdelag som har bestått i 100 år. Selv om det har eksistert med varierende intensitet, har det alltid vært med på å samle folket på Målsneshalvøya og Navaren.

– Vi skal feire oss selv, medlemmene i bygdelaget og de frivillige som stiller opp. Det blir en høytidsfest med god mat, litt underholdning og dans, sier Hagen.

Og denne gangen behøver ikke kvinnfolkene å ta med litt mat.