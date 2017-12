Får ikke økonomisk hjelp til å reparere «Halmbrakka»

VERNEVERDIG BYGG: Musemsforvalter Kristian Moldenæs mener at Troms forsvarsmuseums «Halmbrakka» i bakgrunnen er et verneverdig bygg, og fortviler over at de ikke har penger til å reparere skadene den fikk i vinter. Som følge av skadene har veggen begynt å bule ut midt på langveggen. FOTO: Terje Tverås (Arkivfoto)

BARDU: I mars i år førte den tunge snøen til at 13 taksperrer på Forsvarsmuseets «Halmbrakka» knakk. Museumsforvalter Kristian Moldenæs fortviler over at de enn så lenge ikke har fått økonomisk hjelp til å reparere bygget fra andre verdenskrig.

For å se hele dette innholdet må du ha et gyldig abonnement.